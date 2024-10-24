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В Конгрессе призвали Байдена к "прямым военным действиям" из-за солдат КНДР в России

Четверг 24 октября 2024 16:27
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В Конгрессе призвали Байдена к "прямым военным действиям" из-за солдат КНДР в России Фото: Майкл Тернер (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки должны рассмотреть возможность принятия "прямых военных действий". Это должно произойти, если военные Северной Кореи вступят в российско-украинскую войну.

Об этом заявил глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майкл Тернер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

По его мнению, администрация президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Гаррис "должна четко дать понять, что вступление северокорейских войск в этот конфликт является красной линией для Соединенных Штатов".

"Если войска Северной Кореи войдут на суверенную территорию Украины, США необходимо серьезно рассмотреть возможность предпринимать прямые военные действия против войск Северной Кореи", - сказал он.

Войска КНДР будут помогать России

Недавно появились данные, что Россия планирует привлечь северокорейских военных к войне против Украины. Центр стратегических коммуникаций показал видео, где солдаты КНДР уже находятся в России. По данным разведки, Северная Корея могла направить 11 тысяч военных. В то же время Южная Корея сообщает, что в настоящее время их 3 тысячи, и к декабрю количество может вырасти до 10 тысяч.

В то же время представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что возможное привлечение войск Северной Кореи в войну против Украины указывает на то, что Россия в отчаянии.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки КНДР Джозеф Байден
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