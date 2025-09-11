RU

В конгрессе США утвердили оборонный бюджет на 2026 год с расходами на Украину

Фото: Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на следующий год (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Несмотря на сопротивление части республиканцев, Палата представителей США поддержала оборонный законопроект 2026 года с помощью для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Вчера, 10 сентября Палата представителей приняла законопроект об оборонной политике на сумму 892,6 миллиарда долларов, который предусматривает повышение военной готовности и увеличение заработной платы американским военнослужащим, одновременно запрещая предоставление военнослужащим медицинской помощи с учетом гендерного равенства и отклоняя усилия по защите доступа военнослужащих к услугам по проведению абортов.

Законопроект приняли 231 голосом против 196. Голосование прошло почти полностью по партийным линиям и показало, как республиканцы превратили ежегодный оборонный документ Пентагона - который ранее поддерживали обе партии - в инструмент продвижения своих консервативных социальных идей.

В то же время, несмотря на волну сопротивления республиканцев предоставлению военной помощи Украине, законопроект об оборонной политике предусматривает выделение 400 миллионов долларов на инициативу Пентагона по помощи Украине в области безопасности.

Палата представителей отклонила предложение представительницы Марджори Тейлор Грин, республиканки от штата Джорджия, сократить финансирование страны, при этом как республиканцы, так и демократы проголосовали против.

Напомним, что в августе Соединенные Штаты одобрили новую военную помощь Украине на 203,5 млн долларов. РБК-Украина писало на что будут направлены выделенные средства.

Стоит также отметить, что на днях украинцы назвали страны, которые оказали наибольшую помощь с начала войны.

Соединенные Штаты АмерикиУкраина