В конгрессе США утвердили оборонный бюджет на 2026 год с расходами на Украину

Вчера, 10 сентября Палата представителей приняла законопроект об оборонной политике на сумму 892,6 миллиарда долларов, который предусматривает повышение военной готовности и увеличение заработной платы американским военнослужащим, одновременно запрещая предоставление военнослужащим медицинской помощи с учетом гендерного равенства и отклоняя усилия по защите доступа военнослужащих к услугам по проведению абортов.

Законопроект приняли 231 голосом против 196. Голосование прошло почти полностью по партийным линиям и показало, как республиканцы превратили ежегодный оборонный документ Пентагона - который ранее поддерживали обе партии - в инструмент продвижения своих консервативных социальных идей.

В то же время, несмотря на волну сопротивления республиканцев предоставлению военной помощи Украине, законопроект об оборонной политике предусматривает выделение 400 миллионов долларов на инициативу Пентагона по помощи Украине в области безопасности.

Палата представителей отклонила предложение представительницы Марджори Тейлор Грин, республиканки от штата Джорджия, сократить финансирование страны, при этом как республиканцы, так и демократы проголосовали против.