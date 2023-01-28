Российские хакеры готовят кибератаку на союзников Украины, - канадская разведка
Спецслужбы России через связанных с ними хакеров в ближайшее время готовятся предпринять крупную кибератаку на партнеров Украины.
Об этом заявил представитель Центра по безопасности коммуникаций Канады Эван Короневский сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.
"Нам известна информация об активизации усилий, связанных с РФ хакеров, которые пытаются скомпрометировать или помешать союзникам Украины, в ответ на их поддержку правительства Украины", - заявил Короневский.
Представитель канадской спецслужбы, ответственной за внешнюю радиоэлектронную разведку, также отметил, что на сегодняшний день роста случаев кибернападений на правительство Канады пока не выявлено.
Ранее в ГУР МО Украины заявили, что российские спецслужбы снова готовят очередную спецоперацию. На этот раз она направлена на дискредитацию военно-политического руководства Украины.
Также мы писали, что хакеры из России атаковали официальные органы и инфраструктуру Германии после решения о передаче Украине танков Leopard-2.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.