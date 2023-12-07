В Конгрессе предлагают запретить импорт обогащенного российского урана в США

В Палату представителей вынесли законопроект, который должен позволить запретить импорт обогащенного российского урана в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Законопроект о запрете импорта российского урана должен быть рассмотрен на следующей неделе в рамках ускоренной процедуры, для принятия которой требуется большинство в две трети голосов.

Поддержка запрета на импорт топлива для ядерных реакторов из России растет как среди демократов, так и среди республиканцев после вторжения России в Украину

"Его сторонники стремятся привязать эту меру к обязательному законодательству. Принятие Палатой представителей отдельного законопроекта даст возможность принять тот же закон в Сенате", - пишет издание.

Другие законопроекты

По данным Министерства энергетики, Россия поставила почти четверть обогащенного урана, используемого для топлива американского парка из более чем 90 коммерческих реакторов, что сделало ее поставщиком номер один в США в прошлом году.

Законопроект, который запрещает импорт российского урана через 90 дней после вступления его в силу, но допускает временную отсрочку до января 2028 года, был одобрен комитетом Палаты представителей в мае.

Комиссия Сената одобрила аналогичный закон, который пользуется поддержкой как сенатора-демократа от Западной Вирджинии Джо Манчина, так и республиканца от Вайоминга Джона Баррассо, которые являются ведущими законодателями в сенатском комитете по энергетике и природным ресурсам.

Новый законопроект может ограничить доступ к относительно недорогим российским услугам по обогащению и повлечет перебои на рынке ядерного топлива, тем самым увеличивая среднюю цену топлива для ядерных реакторов США и снижая их среднюю операционную рентабельность, говорится в докладе Бюджетного управления Конгресса США.

Санкции против ядерной сферы РФ

Президент Украины Владимир Зеленский еще в начале 2023 года призвал Евросоюз ввести санкции против российской ядерной отрасли.

Следует отметить, что "Росатом" является одним из главных поставщиков ядерного топлива для стран Европы, без которого невозможна работа атомных станций.

Недавно глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина предложила Евросоюзу решение о том, как перестать зависеть от российского ядерного топлива и ввести санкции против страны-агрессора. Но результата пока нет.