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В Конгрессе согласовали новый проект временного финансирования правительства США, - Politico

Фото: Конгресс подготовил новое соглашение о временном финансировании правительства США (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Лидеры Палаты представителей и Сената американского Конгресса договорились о новом проекте временного финансирования правительства. Федеральные учреждения получат финансирование до начала марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Новая схема финансирования позволит федеральным учреждениям работать на двух разных временных интервалах, как и нынешний временный "шатдаун".

В частности, финансирование для части федеральных ведомств будет продлено до 1 марта, для других - до 8 марта.

Голосование по проекту ожидается на следующей неделе.

Новое соглашение лидеров Конгресса для предотвращения "Шатдауна"

7 января спикер Палаты представителей Майк Джонсон, лидер большинства демократов в Сенате Чак Шумер и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, объявили о заключении предварительного соглашения, которое устанавливает общий уровень расходов госбюджета США в 2024 году объемом почти 1,66 трлн долларов. Договоренность призвана предотвратить "шатдаун" (частичную приостановку работы правительства) из-за задержки утверждения госбюджета на текущий год.

Отдельные республиканцы в Палате представителей обсуждают вероятность отставки спикера Джонсона за предварительное соглашение о расходах.

В ноябре 2023 года, после долгих споров, Сенат поддержал законопроект о временном двухэтапном финансировании правительства, чтобы избежать "шатдауна". В документе не предусмотрена помощь Украине и Израилю. Джо Байден подписал этот документ.

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Конгресс США