Из-за войны в Украине. Южная Корея помогает НАТО решить проблему дефицита оружия

Экспорт оружия Южной Кореей в Польшу помог НАТО решить проблему военного потенциала Альянса. Он уменьшился из-за поддержки Украины в войне с Россией.

Об этом заявила представитель США в НАТО Джулианн Смит, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency .

В прошлом году Польша подписала ряд соглашений на закупку южнокорейских систем вооружения, таких как основные боевые танки К22, самоходные гаубицы К9 Thunder, системы залпового огня Chunmoo и легкие штурмовики FA-50.

"Из-за постоянной поддержки со стороны НАТО в оказании военной помощи Украине, мы столкнулись с некоторыми проблемами в Альянсе", - сказала Смит.

Военные поставки Южной Кореи в Польшу она назвала огромной помощью, поскольку промышленность Сеула может решить некоторые из этих проблем за счет продажи военного потенциала.

"Это действительно важный вклад, который не связан непосредственно с тем, что происходит в Украине, но он помог нам решить проблему, возникшую в результате нашей коллективной помощи Украине", - сказала она.

Польша закупает оружие в Южной Корее

Еще в том году сообщалось, что Польша купит в Южной Корее около 1000 танков, более 600 артиллерийских орудий и полсотни истребителей, частично для замены техники, которую Варшава в рамках военной помощи передала Киеву.

В ноябре уже в этом году стало известно, что банки Южной Кореи рассматривают возможность предоставления Польше кредита в размере 22,7 млрд долларов на закупку военной техники.