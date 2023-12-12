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Украина ослабнет, если США не смогут передавать ей военную помощь, - Белый дом

Вторник 12 декабря 2023 17:11
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Украина ослабнет, если США не смогут передавать ей военную помощь, - Белый дом Архивное фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Отказ США от продолжения финансовой поддержки Украины ослабит ее способность защитить себя от агрессии РФ.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Неспособность увеличить финансирование военной кампании ВСУ по отпору агрессии России ослабит способность Украины защитить себя", - сказал он.

Салливан добавил, что если помощь США больше не будет поступать, это нанесет ущерб способностям Украины по удержанию территорий.

Визит Зеленского в США

Напомним, еще вчера, 11 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США по приглашению президента Джо Байдена.

Глава украинского государства уже успел встретиться с министром обороны США Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном, а также главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Также сообщалось, что президент Зеленский сегодня, 12 декабря, днем прибыл в Конгресс Соединенных Штатов Америки. Там у него запланировано несколько встреч. Кроме визита в Конгресс, у Зеленского сегодня запланирована встреча с Байденом.

Детальнее о поездке украинского президента можете узнать в материале РБК-Украина.

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