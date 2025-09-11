ua en ru
Конгресс США может восстановить поправку, которая запретит торговлю с РФ

Четверг 11 сентября 2025 06:46
Конгресс США может восстановить поправку, которая запретит торговлю с РФ Фото: Джо Уилсон считает "перезагрузку" отношений с РФ ошибкой (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В конгресс США внесли законопроект о восстановлении поправки "Джексона-Вэника", чтобы добиться прекращения торговли с Россией.

Об этом заявил конгрессмен США от Республиканской партии Джо Уилсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х

"После нападения на Польшу я с благодарностью вношу этот законопроект о восстановлении поправки Джексона-Вэника в отношении России, прекращающей любую торговлю с этой террористической диктатурой", - пишет конгрессмен.

При этом он высказался относительно предыдущих властей и назвал ошибочной "перезагрузку" отношений с РФ. Он отметил, что это подтолкнуло главу Кремля Владимира Путина к оккупации Крыма.

"Президенты Обама и Джон Керри неправомерно отменили этот закон во время ошибочной "перезагрузки" отношений с Россией, которая подтолкнула военного преступника Путина к оккупации Крыма", - пишет Уилсон.

Также он считает, что президент США Дональд Трамп исправит ситуацию.

"Трамп все исправит", - резюмировал конгрессмен.

Что такое поправка Джексона-Вэника

Напомним, что поправка Джексона-Вэника - это закон США, который был принят в 1974 году.

Он запрещал нормальную торговлю со странами с "плохой экономикой" (нерыночной) в том случае, если эти страны не выпускали людей за границу (например, евреев из СССР). То есть, по факту, это был способ добавить на Советский союз.

После распада СССР формально закон продолжал действовать для России. Однако президенты США каждый год его "замораживали", что в торговать.

Уже в 2012 году его окончательно отменили и вместо него приняли акт Магнитовского (санкции против конкретных чиновников РФ).

Российские дроны залетели в Польшу

Отметим, что реакция конгрессмена была на инцидент, который произошел в ночь на 10 сентября. Тогда в воздушное пространство Польши залетели российские беспилотники.

Как заявили официально в Польше, на территорию страны вторглись 19 дронов, 4 из которых были сбиты. Для этого страна поднимала в небо дежурную авиацию, а также сообщалось, что несколько аэропортов временно прекратили работу.

Уже утром первые лица Польши провели экстренные собрания, а также страна призвала Альянс применить статью 4 НАТО. Он предусматривает консультации стран-членов в случае угрозы.

Что же касается конгрессмена Уилсона, он назвал случившееся актом войны.

Соединенные Штаты Америки Польша Война в Украине
