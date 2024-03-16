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Конгресс США может рассмотреть помощь Украине и конфискацию активов РФ одним пакетом, - Малюська

Фото: министр юстиции Денис Малюська (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Существует вероятность, что все проекты о помощи Украине, а также о конфискации российских активов в Соединенных Штатах Америки могут рассмотреть одним пакетом.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Конгрессмены, сенаторы и представители исполнительной власти в США подтвердили, что существует вероятность, что все проекты о помощи Украине, и военной, и финансовой, а также о конфискации активов могут двигаться одним пакетом", - сказал министр.

Более того, по словам Малюськи, не исключена возможность, что рассмотрение может начаться уже на следующей неделе.

"Не исключена возможность, что рассмотрение может начаться и голосование может состояться уже на следующей неделе. Ожидается быстрое движение", - добавил он.

Помощь США для Украины

На минувшей неделе государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился в Вашингтоне с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Среди тем была война между Украиной и Россией.

Ранее Блинкен встретился в Мюнхене с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили дальнейшую поддержку со стороны США.

Добавим, что после провала голосования за законопроект Джо Байдена на 106 млрд долларов в помощь Израилю, Украине и Тайваню, в начале февраля этого года был разработан новый законопроект о помощи трем странам на 96 млрд долларов, но без комплекса защиты южной границы США с Мексикой. На нужды Украины в нем предусмотрено более 60 млрд долларов.

13 февраля Сенат утвердил этот документ. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить законопроект на голосование.

Джонсон же начал обсуждать с конгрессменами компромиссный вариант законопроекта. В нем Украине предлагается выделить гораздо меньше средств: 47,69 млрд долларов против заявленных 60,06 млрд долларов.

Белый дом предпочитает законопроект о помощи Украине, который ранее поддержал Сенат.

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