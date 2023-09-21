В США одобрят 24 млрд долларов для Украины, несмотря на разногласия, - конгрессмен

"Конечно, я имею в виду, что им это (речь о дополнительном финансировании от США - ред.) нужно, и они это получат", - заявил Маккол после встречи президента Украины Владимира Зеленского с конгрессменами.

Он также отметил, что большинство в Конгрессе поддерживает дополнительное финансирование для Украины, несмотря на наличие разногласий.

Дополнительное финансирование для Украины

Напомним, недавно президент США Джо Байден подал в Конгресс предложение одобрить дополнительные расходы в размере 40 млрд долларов. 24 млрд хотят направить на военную помощь Украине.

В правительстве и Белом доме США уже неоднократно выражали уверенность в том, что конгрессмены поддержат такую инициативу.

По словам координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, принятие дополнительной помощи для Украины является жизненно необходимым.