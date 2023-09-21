У США схвалять 24 млрд доларів для України, незважаючи на розбіжності, - конгресмен

"Звичайно, я маю на увазі, що їм це (мова про додаткове фінансування від США - ред.) потрібно, і вони це отримають", - заявив Маккол після зустрічі президента України Володимира Зеленського з конгресменами.

Він також зазначив, що більшість у Конгресі підтримують додаткове фінансування для України, незважаючи на наявність розбіжностей.

Додаткове фінансування для України

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден подав до Конгресу пропозицію схвалити додаткові витрати у розмірі 40 млрд доларів. 24 млрд хочуть направити на військову допомогу Україні.

В уряді та Білому домі США вже неодноразово висловлювали впевненість у тому, що конгресмени підтримають таку ініціативу.

За словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, ухвалення додаткової допомоги для України є життєво необхідним.