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У США схвалять 24 млрд доларів для України, незважаючи на розбіжності, - конгресмен

Фото: Майкл Маккол, конгресмен США (flickr by Bipartisan Policy)
Автор: Іван Носальський

Конгрес Сполучених Штатів Америки підтримає виділення додаткового фінансування для України у розмірі 24 млрд доларів.

Про це заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників, республіканець Майкл Маккол, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Звичайно, я маю на увазі, що їм це (мова про додаткове фінансування від США - ред.) потрібно, і вони це отримають", - заявив Маккол після зустрічі президента України Володимира Зеленського з конгресменами.

Він також зазначив, що більшість у Конгресі підтримують додаткове фінансування для України, незважаючи на наявність розбіжностей.

Додаткове фінансування для України

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден подав до Конгресу пропозицію схвалити додаткові витрати у розмірі 40 млрд доларів. 24 млрд хочуть направити на військову допомогу Україні.

В уряді та Білому домі США вже неодноразово висловлювали впевненість у тому, що конгресмени підтримають таку ініціативу.

За словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, ухвалення додаткової допомоги для України є життєво необхідним.

 

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Сполучені Штати АмерикиДопомога УкраїніВійськова допомогаКонгресс США