У Конго бойовики вбили понад 10 мирних жителів

Фото: ісламістські повстанці (flickr / khaled najjar)

В Демократичній Республіці Конго озброєні люди вбили та викрали понад 10 осіб. Влада звинувачує угандійських ісламістських повстанців "Союзних демократичних сил".

Про це повідомляє агентство Reuters.

Угруповання, що діє в країні з 1990-х років, обвинувачується в масових вбивствах. Кількість жертв серед мирних жителів різко зросла після того, як армія Конго почала кампанію по боротьбі з ісламістами торік.

"Озброєні люди напали на місто Мбау на території Бені, провінція північного Ківу, недалеко від кордону з Угандою, вбиваючи та викрадаючи людей і спалюючи будинки, перш ніж сховатися в хащах. Вони вчинили страшні вчинки. М и тільки що виявили 12 тіл мирних жителів, убитих цими повстанцями", - йдеться в повідомленні влади та активістів.

Миротворча місія ООН підтвердила, що п'ять чоловіків і п'ять жінок були вбиті. За заявою організації, ісламісти спалили села, зруйнували медичні центри та школи, викрали та вербували чоловіків, жінок і дітей.

За даними агентства ООН у справах біженців, в першій половині року заворушення змусили більше мільйона людей покинути свої будинки на сході країни.

Нагадаємо, раніше в Конго почалася одинадцятий масовий спалах хвороби, викликаної вірусом "Ебола". Загальна ж кількість хворих перевищила сотню чоловік.

Також РБК-Україна писало, що в Конго через обвал золотих копалень загинули понад 50 осіб