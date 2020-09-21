В Конго вооруженная группировка расстреляла и похитила более 10 мирных жителей

Фото: исламистские повстанцы (flickr / khaled najjar)

В Демократической Республике Конго вооруженные люди убили и похитили более 10 человек. Власти обвиняют угандийских исламистских повстанцев "Союзных демократических сил".

Об этом сообщает агентство Reuters.

Группировка, которая действует в стране с 1990-х годов, обвиняется в массовых убийствах. Количество жертв среди мирных жителей резко возросло после того, как армия Конго начала кампанию по борьбе с исламистами в прошлом году.

"Вооруженные люди напали на город Мбау на территории Бени, провинция Северное Киву, недалеко от границы с Угандой, убивая и похищая людей и сжигая дома, прежде чем скрыться в зарослях. Они совершили жуткие поступки. М ы только что обнаружили 12 тел мирных жителей, убитых этими повстанцами", - говорится в сообщении властей и активистов.

Миротворческая миссия ООН подтвердила, что пять мужчин и пять женщин были убиты. По заявлению организации, исламисты сожгли деревни, разрушили медицинские центры и школы, похитили и вербовали мужчин, женщин и детей.

По данным агентства ООН по делам беженцев, в первой половине года беспорядки вынудили более миллиона человек покинуть свои дома на востоке страны.

Напомним, ранее в Конго началась одиннадцатая массовая вспышка болезни, вызванная вирусом Эбола. Общее же количество заболевших превысило сотню человек.

Также РБК-Украина писало, что в Конго из-за обвала золотых рудников погибли более 50 человек