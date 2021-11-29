У Конго бойовики обстріляли табір з біженцями: понад 20 жертв

У Демократичній Республіці Конго у східній провінції Ітурі бойовики обстріляли табір для біженців. Внаслідок цього загинуло 22 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Влада країни звинуватила у нападі збройне угруповання "Кооперація за розвиток Конго" (Codeco).
Зазначається, що минулого тижня в атаці на цей табір загинуло 29 людей.
Ітурі, а також сусідня провінція Північне Ківу знаходяться в стані облоги з травня 2021 року. Уряд звинувачує в нападах озброєні угруповання, включаючи Codeco та "Об'єднані демократичні сили" (ADF).
Нагадаємо, 17 вересня з Демократичної республіки Конго повернулися понад 150 українських миротворців. Літак на борту із миротворцями приземлився в аеропорту "Львів".