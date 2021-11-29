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У Конго бойовики обстріляли табір з біженцями: понад 20 жертв

Автор: Іванна Шовкун

У Демократичній Республіці Конго у східній провінції Ітурі бойовики обстріляли табір для біженців. Внаслідок цього загинуло 22 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Влада країни звинуватила у нападі збройне угруповання "Кооперація за розвиток Конго" (Codeco).

Зазначається, що минулого тижня в атаці на цей табір загинуло 29 людей.

Ітурі, а також сусідня провінція Північне Ківу знаходяться в стані облоги з травня 2021 року. Уряд звинувачує в нападах озброєні угруповання, включаючи Codeco та "Об'єднані демократичні сили" (ADF).

Нагадаємо, 17 вересня з Демократичної республіки Конго повернулися понад 150 українських миротворців. Літак на борту із миротворцями приземлився в аеропорту "Львів".

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Конго