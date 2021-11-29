В Конго боевики обстреляли лагерь с беженцами: более 20 жертв

В Демократической Республике Конго в восточной провинции Итури боевики обстреляли лагерь для беженцев. Вследствие этого погибли 22 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС .

Власти страны обвинили в нападении вооруженную группировку "Кооперация за развитие Конго" (Codeco).

Отмечается, что на прошлой неделе в атаке на этот лагерь погибли 29 человек.

Итури, а также соседняя провинция Северное Киву находятся в осадном положении с мая 2021 года. Правительство обвиняет в нападениях вооруженные группировки, включая Codeco и "Объединенные демократические силы" (ADF).