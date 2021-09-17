З ДР Конго повернулися понад 150 українських миротворців

У п'ятницю, 17 вересня, з Демократичної Республіки Конго повернулися понад 150 українських миротворців. Літак на борту з миротворцями приземлився в аеропорту "Львів".

"Понад 150 військовослужбовців після завершення виконання завдань з підтримання миру і безпеки в Демократичній Республіці Конго повернулися на рідну землю. Це був другий і останній рейс з військовослужбовцями 12-ї ротації, які майже рік виконували почесну миротворчу місію в африканській країні", - йдеться в повідомленні.