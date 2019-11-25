Протестувальники в ДР Конго штурмують базу ООН, є загиблі

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Демонстранти вимагають виведення миротворчої місії ООН

У понеділок, 25 листопада, протестувальники в Бені, місті на сході Демократичної Республіки Конго, увірвалися в миротворчі будівлі ООН і підпалили ратушу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що громадяни протестували проти нездатності місії ООН захистити їх після того, як вісім осіб були вбиті та дев'ять осіб викрадено повстанцями з угрупування Союзних демократичних сил (ADF).

"Кілька сотень протестувальників увірвалися до складу миротворчої місії ООН в ДР Конго з повідомленнями про грабежі та підпали автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що поліція застосувала зброю, в результаті чого двоє протестувальників були вбиті пострілами.

"Нас вбивають, в той час як миротворча місія тут, щоб захистити нас. Відпустіть їх додому. Нам не потрібні туристи в нашій країні", - заявив протестувальник Касерека Фунди агентству AP.

Зазначається, що за останні дні бойовики неодноразово нападали на жителів Бені. Групування ADF сформувалася в Уганді в 1995 році, і за останні п'ять років причиною смерті стали понад 1500 осіб у ДР Конго.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Конго розбився літак з майже 20 пасажирами. Аварія літака, який повинен був виконати рейс до міста Бені, сталася при зльоті.