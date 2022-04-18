ru ua
Пн, 18 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Німеччині розслідують понад 140 справ про підтримку війни РФ проти України

Новость на русском →
Німеччина, Понеділок 18 квітня 2022 06:42
У Німеччині розслідують понад 140 справ про підтримку війни РФ проти України Фото: учасники проросійської акції в Ганновері (Ulrich Stamm / Future Image / MAGO)
Автор: Володимир Костирін

У Німеччині поліція і прокуратура кількох федеральних земель ініціювали понад 140 розслідувань у справах, пов'язаних з підтримкою російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання ZEIT.

Це стало результатом запиту редакційної мережі Німеччини в міністерства внутрішніх справ і юстиції, а також в державні управління карного розшуку федеральних земель. Зазначені справи відносяться до періоду з 24 лютого - дати початку повномасштабної війни Росії проти України.

Більшість з них стосуються використання знака "Z", яким окупаційна армія РФ маркує свою військову техніку.

Літера "Z" зараз стала символом російської агресії проти України - вона використовується за межами зони бойових дій, щоб висловлювати підтримку російської агресії проти України.

У деяких федеральних землях, включаючи нижню Саксонію, Баварію та Берлін, публічне використання такого символу, наприклад, на демонстраціях, є караним правопорушенням.

Підставою для цього є 140 стаття німецького Кримінального кодексу. Відповідно до цього карається поведінка, яка розуміється як публічне схвалення агресивних воєн і здатна порушити громадський порядок. Покарання передбачає штраф або позбавлення волі до 3 років для тих, хто "заохочує або іншим чином... схвалює публічно, на зборах або шляхом поширення письмових матеріалів" протиправні дії.

Так, зараз в землі Саксонія-Ангальт заведені 19 таких справ, в Гамбурзі - 17 (16 про використання знака "Z"), в Північній Рейн-Вестфалії - 37 справ (22 пов'язані з демонстрацією "Z"). Також наголошується, що в Баварії, хоч і не ведуть таку статистику, все одно вживають заходів проти прихильників російської війни.

Раніше повідомлялося, що перша справа в Німеччині за символ "Z" на автомобілі було порушено в місті Рінтельн в Нижній Саксонії.

Також ми писали про те, що у Казахстані поліція покарала водія, який наклеїв на свою машину символ Z.

Відзначити, в Україні на техніці російських окупантів нанесені латинські літери Z, V, O і X. Про те, як їх розшифрували України, і що вони означають насправді - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Розслідування Війна Росії проти України
NEWS
54-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
54-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Саїд Ісмагілов: У мусульманському світі кадирівців називають "тік-ток батальйонами"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Саїд Ісмагілов: У мусульманському світі кадирівців називають "тік-ток батальйонами"