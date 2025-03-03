Согласно дипломатическим источникам CNN, встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете была не случайной перепалкой, а спланированной политической атакой, направленной на дискредитацию украинского лидера и устранение его как препятствия для дальнейших шагов Трампа.

В то время как реакция Москвы на этот инцидент была ярко положительной, ожидается, что переговоры между США и Россией приобретут новую динамику, ускорившись в ближайшие недели.

Хотя официально ничего не объявлялось, появились слухи об ускорении саммита Трампа и Путина. В то же время в Кремле вновь появился оптимизм относительно возможности экономических соглашений с США, на фоне разногласий между президентами Зеленским и Трампом, которые могут отбросить вопрос прекращения войны в Украине на второй план.

"Северный поток-2"

Ключевым моментом в обсуждении является потенциальное привлечение американских инвесторов для возобновления строительства газопровода "Северный поток-2", которое было приостановлено после начала войны России в Украине.

Кирилл Дмитриев, экономический представитель Кремля, заявил, что сотрудничество с США может включать в себя энергетические сделки, хотя подробности пока не разглашаются.

Кроме того, Дмитриев предложил новые возможности для сотрудничества в области инвестиций, научных исследований и даже космических миссий, в частности с разработкой совместного проекта на Марс между США, Россией и Саудовской Аравией.

Однако, несмотря на все выгоды, существует серьезная угроза, что такие тесные связи с Кремлем могут привести к отказу от поддержки западных союзников, оставляя Европу в изоляции.

Трамп пытается взять курс на новую геополитическую реальность, где Россия становится важным стратегическим партнером США, что вызывает много вопросов среди политических наблюдателей.

Такой резкий поворот во внешней политике Вашингтона порождает новые спекуляции и сомнения, почему именно Кремль стал выбором Трампа, а не традиционные союзники Америки.