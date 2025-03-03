Згідно з дипломатичними джерелами CNN, зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті була не випадковою перепалкою, а спланованою політичною атакою, спрямованою на дискредитацію українського лідера та усунення його як перешкоди для подальших кроків Трампа.

У той час як реакція Москви на цей інцидент була яскраво позитивною, очікується, що переговори між США та Росією набудуть нової динаміки, прискорившись у найближчі тижні.

Хоча офіційно нічого не оголошувалося, з'явилися чутки про прискорення саміту Трампа і Путіна. Водночас в Кремлі знову з'явився оптимізм щодо можливості економічних угод з США, на тлі розбіжностей між президентами Зеленським та Трампом, які можуть відкинути питання припинення війни в Україні на другий план.

"Північний потік-2"

Ключовим моментом в обговоренні є потенційне залучення американських інвесторів для відновлення будівництва газопроводу "Північний потік-2", що було припинене після початку війни Росії в Україні.

Кирило Дмитриев, економічний представник Кремля, заявив, що співпраця з США може включати в себе енергетичні угоди, хоча подробиці поки не розголошуються.

Крім того, Дмитриев запропонував нові можливості для співпраці в галузях інвестицій, наукових досліджень і навіть космічних місій, зокрема з розробкою спільного проекту на Марс між США, Росією та Саудівською Аравією.

Однак, попри всі вигоди, існує серйозна загроза, що такі тісні зв'язки з Кремлем можуть призвести до відмови від підтримки західних союзників, залишаючи Європу в ізоляції.

Трамп намагається взяти курс на нову геополітичну реальність, де Росія стає важливим стратегічним партнером США, що викликає багато запитань серед політичних спостерігачів.

Такий різкий поворот у зовнішній політиці Вашингтона породжує нові спекуляції і сумніви, чому саме Кремль став вибором Трампа, а не традиційні союзники Америки.