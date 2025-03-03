CNN дізналося, що підготовка до зустрічі Трампа і Путіна прискорюється

Конфлікт між президентами США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Овальному кабінеті може призвести до прискорення переговорів між США та Росією. Незважаючи на публічні суперечки, у Кремлі сподіваються на швидке відновлення діалогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Згідно з дипломатичними джерелами CNN, зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті була не випадковою перепалкою, а спланованою політичною атакою, спрямованою на дискредитацію українського лідера та усунення його як перешкоди для подальших кроків Трампа.
У той час як реакція Москви на цей інцидент була яскраво позитивною, очікується, що переговори між США та Росією набудуть нової динаміки, прискорившись у найближчі тижні.
Хоча офіційно нічого не оголошувалося, з'явилися чутки про прискорення саміту Трампа і Путіна. Водночас в Кремлі знову з'явився оптимізм щодо можливості економічних угод з США, на тлі розбіжностей між президентами Зеленським та Трампом, які можуть відкинути питання припинення війни в Україні на другий план.
Ключовим моментом в обговоренні є потенційне залучення американських інвесторів для відновлення будівництва газопроводу "Північний потік-2", що було припинене після початку війни Росії в Україні.
Кирило Дмитриев, економічний представник Кремля, заявив, що співпраця з США може включати в себе енергетичні угоди, хоча подробиці поки не розголошуються.
Крім того, Дмитриев запропонував нові можливості для співпраці в галузях інвестицій, наукових досліджень і навіть космічних місій, зокрема з розробкою спільного проекту на Марс між США, Росією та Саудівською Аравією.
Однак, попри всі вигоди, існує серйозна загроза, що такі тісні зв'язки з Кремлем можуть призвести до відмови від підтримки західних союзників, залишаючи Європу в ізоляції.
Трамп намагається взяти курс на нову геополітичну реальність, де Росія стає важливим стратегічним партнером США, що викликає багато запитань серед політичних спостерігачів.
Такий різкий поворот у зовнішній політиці Вашингтона породжує нові спекуляції і сумніви, чому саме Кремль став вибором Трампа, а не традиційні союзники Америки.
Нагадаємо, що 28 лютого, під час офіційного візиту до Вашингтона, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Дональдом Трампом у Білому домі. Переговори між лідерами загострилися через суперечку щодо підписання мирної угоди та завершення війни.
Конфлікт виник після заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса, який підкреслив, що єдиним шляхом до миру є дипломатія з Росією. У відповідь Зеленський звинуватив Росію в порушенні попередніх домовленостей, що викликало роздратування Трампа.
Американський президент обвинувачував українського лідера в "грі з Третьою світовою війною".
Після інциденту союзники США підтримали Зеленського, тоді як демократи в Конгресі розкритикували Трампа. Проте команда президента США поклала відповідальність за конфлікт на українського лідера.