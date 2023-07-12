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Конфликт на севере Косово: правительство уменьшит количество полицейских в регионе

Фото: Косово отводит полицейских для деэскалации на севере (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Правительство Косово сократит присутствие полиции и примет другие меры для снижения напряженности в северном регионе, где вспыхнули массовые беспорядки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении правительства Косово говорится, что власти не будут предпринимать никаких действий, которые приведут к эскалации ситуации на севере и немедленно сократят присутствие полиции в муниципальных зданиях и вокруг них на 25%.

Отмечается, что полицейское присутствие будет уменьшено в координации с войсками НАТО и миссией Европейского Союза, а досрочные местные выборы на севере будут организованы в четырех муниципалитетах после летнего сезона.

Ситуация на севере Косово

В северных муниципалитетах страны проживает около 50 тысяч этнических сербов. В конце весны там прошли промежуточные выборы мэров. Местные сербы проигнорировали их, поэтому победу одержали этнические албанцы.

Проживающие там сербы не приняли такой результат, поэтому вспыхнули массовые беспорядки и столкновения с полицией Косово. В этой связи Президент Сербии приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово.

Из-за напряженной ситуации в регион направили миротворцев НАТО, в столкновениях были ранены 93 из них. После чего кол-во военнослужащих Североатлантического Алянса в регионе увеличили до 4500 человек.

Впоследствии премьер-министр Косово Альбин Курти назвал условия для проведения перевыборов в четырех северных муниципалитетах. Он отметил, что их организуют в случае, если соответствующую петицию поддержат не менее 20% избирателей, поскольку это предусмотрено законодательством.

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