Война зацементировала монополию и неэффективность железной дороги, - GMK Center

Вторник 02 сентября 2025 15:22
Война зацементировала монополию и неэффективность железной дороги, - GMK Center Фото: УЗ из-за войны сохраняет монополию (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергей Новиков

Война стала фактором, который позволил сохранить монопольную и неэффективную структуру "Укрзализныци" вместо проведения необходимой демонополизации и реформы управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора аналитического центра GMK Center Станислава Зинченко.

Зинченко отметил, что еще до войны все эксперты обсуждали разделение "Укрзализныци" на несколько отдельных структур - грузового, пассажирского оператора и инфраструктурную компанию.

"Даже шли переговоры о привлечении консультантов по Deutsche Bahn для внедрения реформ. Но война позволила бюрократам зацементировать старую структуру", - сказал директор аналитического центра GMK Center.

По его словам, несмотря на героическую роль "Укрзализныци" в первые месяцы вторжения, нынешнее руководство демонстрирует недостаточную активность в стратегическом развитии.

Грузовые перевозки остаются формирующими прибыль, но бизнес не может на четвертом году войны тянуть на себе всеобщую убыточность огромного государственного монополиста.

Напомним, "Укрзализныця" отчиталась о рекордных показателях грузоперевозок в мае и июне 2025 года - 16,3 млн тонн и 16,2 млн тонн соответственно. Это самые высокие месячные объемы с начала полномасштабной войны.

