Конфлікт між Індією та Китаєм: країни обмінялися звинуваченнями

Китай та Індія обмінялися взаємними звинуваченнями після збройного конфлікту у спірному прикордонному районі в Гімалаях. В результаті перестрілки між індійськими та китайськими військовими втрати понесли обидві сторони.

Про це повідомляє The National.

У суботу в уряді Індії звинуватили Китай у нібито намірах побудувати споруди на так званій лінії фактичного контролю, яка розмежовує цей спірний прикордонний район. Індійський прем'єр Нарендра Моді пообіцяв не допустити жодних односторонніх змін на спірному кордоні.

Зі свого боку в Міністерстві закордонних справ Китаю звинуватили військовослужбовців Індії у нібито навмисній провокації в прикордонному районі.

Відносини між Китаєм і Індією загострилися наприкінці квітня після вторгнення китайський військових на спірну територію. Територіальний спір між Китаєм та Індією триває ще з 1947 року. У 1962 році між країнами навіть відбулася прикордонна війна, в ході якої Китай отримав контроль над територією поблизу Тибету.

Нагадаємо, цього тижня територіальний конфлікт переріс у перестрілку між індійськими та китайськими військовими.

Після цього в Китаї заявили, що домовилися з Індією про врегулювання цього конфлікту.