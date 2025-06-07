Маск готов разрушить политические планы Трампа и республиканцев, - NBC News
Противостояние между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском может привести к потере республиканцами большинства в Палате представителей Конгресса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Республиканцы опасаются, что конфликт из-за законопроекта о налогах и расходах, может привести к серьезным политическим последствиям, которые продлятся недели, месяцы, а возможно, и годы.
Угроза в Конгрессе
Советник Маска на условиях анонимности отметил изданию, что бизнесмен безразлично относится к Республиканской партии либо месту в Конгрессе, но добавил, что "он готов уничтожить их".
"Мы уже знаем, что республиканцы потеряют Палату представителей. Сенат, вероятно, останется за ними, но Илону безразлична вся эта партийная история", - рассказал советник.
На фоне этого республиканцы все больше обеспокоены риском потерять свои должности, в частности в контексте промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году. В разговорах с конгрессменами, а также их советниками, стало очевидно: становиться на сторону или Трампа, или Маска - чрезвычайно рискованно.
"Я держусь в стороне. В Притчах есть хороший стих: "Не вмешивайся в чужие ссоры". Я на этот раз остаюсь в стороне", - заявил конгрессмен Дон Бейкон, представляющий конкурентный округ в Небраске.
В то же время, союзники Трампа уже призывают президента к жестким действиям против Маска. В частности, бывший советник Белого дома Стив Бэннон предложил аннулировать все контракты с компаниями, связанными с бизнесменом, и инициировать масштабные расследования. По его мнению, проверке должны подлежать миграционный статус бизнесмена, допуски к секретной информации, подозрения в употреблении наркотиков, связи с Китаем и его якобы попытки привлечь председателя КНР Си Цзиньпина к инаугурации Трампа.
В Белом доме предположили, что Маск выступает против законопроекта из-за возможной отмены налоговых льгот для электромобилей, что повлияло бы на компанию Tesla, но миллиардер отрицает этот фактор.
Крайние меры
Несколько месяцев назад Маск заявлял о намерении передать 100 млн долларов на связанные с Трампом политические комитеты. Однако, по словам его советника, эти средства уже не поступят, а сам бизнесмен может даже поддержать демократов.
"Денег больше нет. Это закончено. Он пойдет на полное уничтожение. Поддержит демократов, если придется. Без сомнений", - подчеркнул советник.
В Демократической партии конфликт между Трампом и Маском встретили с открытым удовольствием.
"Это как Рождество", - прокомментировал один из политтехнологов политсилы.
Опытный демократ Саймон Розенберг отметил, что самое важное, что "Маск убивает этот ужасный законопроект и если он готов это сделать - то добро пожаловать".
"Это наносит Трампу колоссальный ущерб. Он выглядит слабым и беспомощным, не способным контролировать даже своих союзников", - сказал Розенберг.
Оптимизм республиканцев
Впрочем, в Республиканской партии убеждены, что конфликт демонстрирует независимость Трампа от Маска.
Один из республиканских стратегов заявил, что "президент Трамп - главный, и может быть только один главный" и "это разрушает нарратив демократов о том, что президент - марионетка самого богатого человека в мире".
"Я легко представляю, как через месяц они снова будут участвовать в совместном брифинге в Овальном кабинете. Возможно, это просто очередная глава "искусства сделки"", - заявил республиканец.
В партии надеются, что кризис будет преодолен. "Все зависит от того, насколько долго это продлится и насколько обострится", - сказал бывший советник избирательного штаба Трампа.
Председатель избирательного комитета республиканцев в Палате представителей Ричард Гадсон считает, что раскол "пройдет". Однако на вопрос, смогут ли Трамп и Маск помириться, он лишь пожал плечами.
Конфликт Трампа и Маска
Противостояние между Дональдом Трампом и Илоном Маском обострилось после того, как миллиардер резко высказался против президентского законопроекта о налогах и расходах, назвав его "мерзким" и подчеркнув, что больше не намерен молчать.
В ответ президент США открыто раскритиковал Маска, напомнив о прежней поддержке, но отметил, что сейчас чувствует себя глубоко разочарованным.
Маск не оставил это без реакции, заявив, что без его публичного влияния Трамп вряд ли одержал бы победу на выборах президента.
Спор перешел в публичный формат: Трамп и Маск начали активно обмениваться обвинениями в соцсетях.
Одно из сообщений Маска даже содержало намек на возможную причастность Трампа к скандальному делу миллиардера Джеффри Эпштейна.
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