Конфликт с Федоровым, эволюция войны и новые тактики: главное из интервью Сырского

Война изменилась: война очень сильно изменилась. Если сравнить 2022 год с 2026 годом, то очень сильно изменилась ее технологическая составляющая. Значительно возросла роль современных средств поражения, в первую очередь, дронов, доминирующих на поле боя.

FPV-дроны: В 2022 году не было такого массового применения дронов и, соответственно, мы и наш противник очень широко применял бронетехнику. А в 2024 году начали впервые использовать FPV-дроны на оптоволокне, что привело к кардинальной смене тактики использования войск и применения подразделений, то есть подразделения начали использовать в виде боевых групп. Мелкие подразделения, надежно прикрывавшиеся дронами.

Новая тактика в армии: Мы начинали в 2024 году с батальонов, а сейчас в каждом корпусе есть полноценный полк беспилотных систем, включающий все составляющие, в том числе и дроны для проведения мидлстрайков. То есть рассказывать о том, что что-то не учитывалось, или старые методы… Ну как старые методы, вообще тактика войны изменилась, пошла тактика инфильтрации, тактика малых боевых групп, все это внедряется и широко используется как противником, так и нами.

О "старых методах": Экономика России понесла ощутимые потери от наших дипзабастовок. Это наиболее успешное применение наших стратегических дронов. Ну и какие-то разговоры о том, что мы применяли старые методы, - это просто не соответствует действительности. На сегодняшний день уровень потерь противника составляет в среднем один к шести, а если брать убитых, - то один к 10 и более.

Дроны-гуманоиды: Возможно мы в будущем и придем к такой ситуации, когда дроны, гуманоидные дроны, о чем идет речь, когда-нибудь смогут полностью или частично зменить пехоту, но мы видим эти дроны только на картинках или в рекламных роликах. К сожалению, характеристики этих дронов еще слишком далеки от возможности человека, и потому ситуация с изменением тактики, она привела к изменению и определенных, скажем, понятий в самой тактике.

Зоны инфильтрации: Никогда не было раньше зон инфильтрации, а сейчас это объективная реальность, потому что протяженность фронта, активный фронт более 1250 километров, это только на суше. Это такой фронт, требующий огромного количества пехоты, техники, артиллерии, РЭБ, дронов. Даже Российская Федерация, вдвое превосходящая своими силами и средствами, для нее тоже невозможно закрыть полностью территорию. Поэтому на фронте есть некоторые участки, которые невозможно закрыть. И вообще превосходство дронов в воздухе и на земле, оно приводит к тому, что удержание территории ведется небольшими боевыми группами. Несколько военнослужащих, рассредоточенных по фронту, между собой поддерживают только такую огневую и здоровую связь.

Курская операция: Это дало нам возможность фактически подготовить резервы, дать передышку нашим войскам и восстановить боеспособность войск, понесших потери в таких тяжелых боях. То есть, Курская операция дала очень большой толчок для поднятия морального состояния наших войск. Как раз Курская операция была тем спасением, которое сорвало планы врага и дало нам возможность для перегруппировки и подготовки к проведению наступательных действий уже в 2025 году.

Конфликт с Федоровым: Как такового у нас конфликта не было. Были противоречия по поводу финансирования потребностей армии и закупки. Проблема была в том, что как раз министр обороны проводил закупку определенных видов вооружения, в первую очередь дронов, и отдвал предпочтение определенным видам этих дронов, игнорируя потребности армии, которые предоставлялись Генштабом. В результате этого возник большой дисбаланс между закупкой и потребностью, и поставками войск. В первую очередь это касалось наземных роботизированных платформ. Фронт должен обеспечиваться сбалансированно... А он делал такой перекос, то есть считал, что он лучше знает наши потребности, что можно не обращать внимания на наши потребности, и он финансировал, например, дроны на весь год. А закупка, например, тех же НРК или других указанных видов, она не производилась, и получался дефицит.

О протестах за Федорова с призывом к отставке Сырского: Я был на фронте и мне было непонятно, во-первых, почему речь шла о конфликтах и ультиматумах. А во-вторых, почему вопрос ставится именно таким образом министром через использование этих протестов. Это решение президента, его полномочия, он увольняет с должности, я же не выводил людей на улицы. Я получал решение президента, он переговорил, понятно все. То есть, каждый должен иметь свое достоинство. И понимание.

О ходе войны: Я не мог бы так однозначно сказать, побеждает (Украина в войне - ред.) или проигрывает. Уже сам факт того, что мы сдерживаем это нашествие, которое, вы знаете планы, может развернуться и уйти в Европу, это уже подвиг нашего государства и подвиг всего украинского народа, поэтому я рассматриваю это так.