Конфлікт із Федоровим, еволюція війни та нові тактики: головне з інтерв'ю Сирського

Війна змінилась: Війна дуже сильно змінилася. Якщо порівняти 2022 рік з 2026 роком, то дуже сильно змінилась її технологічна складова. Значно зросла роль сучасних засобів ураження, в першу чергу, дронів, які домінують на полі бою.

FPV-дрони: У 2022 році не було такого масового застосування дронів і, відповідно, ми і наш противник дуже широко застосовував бронетехніку. А в 2024 році почали вперше використовувати FPV-дрони на оптоволокні, що тоді призвело до кардинальної зміни тактики використання військ і застосування підрозділів, тобто підрозділи почали застовувати у вигляді бойових груп. Дрібні підрозділи, які надійно прикривалися дронами.

Нова тактика у війську: Ми починали в 2024 році з батальйонів, а наразі в кожному корпусі є повноцінний полк безпілотних систем, який включає всі складові, в тому числі й дрони для проведення мідлстрайків. Тобто розказувати про те, що щось не враховувалося, або старі методи… Ну як старі методи, взагалі тактика війни змінилась, пішла тактика інфільтрації, тактика малих бойових груп, все це впроваджується і широко використовується як противником, так і нами.

Про "старі методи": Економіка Росії зазнала відчутних втрат від наших діпстрайків. Це найбільш успішне застосування наших стратегічних дронів. Ну і якісь розмови про те, що ми застосовували старі методи, - це просто не відповідає дійсності. На сьогодні рівень втрат противника складає в середньому один до шести, а якщо брати вбитих, - то один до 10 і більше.

Дрони-гуманоїди: Можливо ми в майбутньому і прийдемо до такої ситуації, коли дрони, гуманоїдні дрони, про що ведеться мова, колись зможуть повністю або частково поміняти піхоту, але ж ми бачимо ці дрони тільки на картинках або в рекламних роликах. На жаль, характеристики цих дронів ще занадто далекі від можливості людини, і тому ситуація зі зміною тактики, вона призвела до зміни і певних, скажімо, понять в самій тактиці.

Зони інфільтрації: Ніколи не було раніше зон інфільтрації, а наразі це об'єктивна реальність, тому що протяжність фронту, активний фронт понад 1250 кілометрів, це тільки на суходолі. Це такий фронт, який вимагає величезної кількості піхоти, техніки, артилерії, РЕБ, дронів. Навіть Російська Федерація, яка вдвічі переважає своїми силами і засобами, для неї теж неможливо закрити повністю територію. Тому на фронті є певні ділянки, які неможливо закрити. І взагалі панування дронів в повітрі й на землі, воно призводить до того, що утримання території ведеться невеличкими бойовими групами. Декілька військовослужбовців, які розосереджені по фронту, між собою підтримують тільки такий вогневий і здоровий зв'язок.

Курська операція: Це дало нам можливість фактично підготувати резерви, дати перепочинок нашим військам і відновити боєздатність військ, які зазнали втрат в таких важких боях. Тобто Курська операція дала дуже великий поштовх для підняття морального стану наших військ. Якраз Курська операція була тим порятунком, який зірвав плани ворога і дав нам можливість для перегрупування і підготовки до проведення наступальних дій вже в 2025 році.

Конфлікт із Федоровим: Як такого у нас конфлікту не було. Були протиріччя щодо фінансування потреб армії і закупівлі. Проблема була в тому, що якраз міністр оборони проводив закупівлю певних видів озброєння, в першу чергу дронів, і віддавав перевагу певним видам цих дронів, ігноруючи потреби армії, які надавались Генштабом. В результаті цього виник великий дисбаланс між закупівлею і потребою, і поставками військ. В першу чергу це стосувалося наземних роботизованих платформ. Фронт має забезпечуватися збалансовано...А він робив такий перекіс, тобто він вважав, що він краще знає наші потреби, що можна не звертати уваги на наші потреби, і він фінансував, наприклад, дрони на весь рік. А закупка, наприклад, тих же НРК або інших зазначених видів, вона не проводилась, і виходив дефіцит.

Про протести за Федорова із закликом до відставки Сирського: Я був на фронті і мені було незрозуміло, по-перше, чому мова йшла про якісь конфлікти і ультиматуми. А по-друге, чому питання ставиться от саме в такий спосіб міністром через використання оцих протестів. Це рішення президента, його повноваження, він звільняє з посади, я ж не виводив людей на вулиці. Я отримував рішення президента, він переговорив, зрозуміло все. Тобто кожний повинен мати свою гідність. І розуміння.

Про хід війни: Я не міг би так однозначно сказати, перемагає (Україна у війні, - ред.) чи програє. Вже сам факт того, що ми стримуємо цю навалу, яка, ви ж знаєте плани, може розвернутися і піти в Європу, це вже подвиг нашої держави і подвиг всього українського народу, тому я розглядаю це так.