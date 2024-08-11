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Что делать, если раскрыли данные карты на сомнительном сайте: алгоритм действий от Минюста

Воскресенье 11 августа 2024 15:02
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Что делать, если раскрыли данные карты на сомнительном сайте: алгоритм действий от Минюста Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Если вы случайно предоставили данные своей платежной карты или информацию для доступа к интернет-банкингу на сомнительном сайте, не паникуйте, но и не медлите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Что делать, если предоставили данные своей платежной карты :

  1. Свяжитесь с банком: Немедленно позвоните по номеру, указанному на обороте вашей карты. Сообщите о ситуации и попросите заблокировать вашу карту и счет.
  2. Блокируйте транзакции: Если вы подозреваете, что с вашего счета уже сняли средства, требуйте от банка полной блокировки всех дальнейших операций. Также попросите банк отправить запрос в банк-получатель средств по их блокировке или возврату.
  3. Проверьте другие аккаунты: Если вы считаете, что мошенники могли узнать ваши логины и пароли от других онлайн-сервисов, срочно проверьте настройки безопасности всех своих аккаунтов. Закройте все подозрительные сеансы.

Не медлите с реагированием в подобных ситуациях, каждая минута может быть важной для предотвращения финансовых потерь.

Если вы стали жертвой мошенничества, заполните форму обратной связи на сайте киберполиции ( https://ticket.cyberpolice.gov.ua/) или сообщите об этой ситуации по телефону 0 800 505 170.

Не так давно мошенники придумали новую схему для выманивания денег из украинцев. Аферисты предлагают установить якобы новое приложение банка.

Также злоумышленники придумали схему, требуя заплатить деньги за якобы трудоустройство.

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Министерство юстиции Украины
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