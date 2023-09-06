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Конфискация активов РФ. Bloomberg узнало детали инициативы Еврокомиссии

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейская комиссия встретится с чиновниками в странах ЕС и предложит им законные основания для получения доходов от замороженных активов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что Еврокомиссия встретится с чиновниками из Испании, Бельгии, Италии, Франции и Германии в четверг, а затем со всеми государствами-членами на следующей неделе.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что выдвинет законодательное предложение до летних каникул, но с тех пор эти сроки сдвинулись.

В чем будет состоять план

Согласно документу, рабочая группа комиссии поддерживает реализацию трех основных предложений документа поэтапно, а не все сразу.

Эти шаги включают уточнение объема обязанностей по финансовым обязательствам, введение требований к центральным депозитариям ценных бумаг по разделению денежных остатков российских активов и перевод доходов в бюджет ЕС в качестве внешних целевых доходов.

Ожидается, что активы российского центрального банка, иммобилизованные в ЕС, принесут около 3 миллиардов евро непредвиденной прибыли. 

Где могут находиться активы РФ

"Более половины активов находятся в денежных средствах и депозитах, а "значительная сумма" оставшейся части находится в ценных бумагах, которые превратятся в денежные средства по мере погашения в ближайшие два-три года", - говорится в материале. 

Многие из фондов находятся в Бельгии у расчетного гиганта Euroclear Ltd., где к первому кварталу этого года они заработали почти 750 миллионов евро.

С какими сложностями могут столкнуться в ЕС

Перспектива налогообложения и конфискации непредвиденной прибыли поднимает как юридические, так и финансовые вопросы. 

По словам людей, несколько стран выразили обеспокоенность тем, что использование доходов от активов может побудить официальных владельцев резервов отвернуться от евро.

Конфискация активов РФ

Украина вместе с международными партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в том числе государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны быть направлены на восстановление Украины. Речь идет о почти 500 млн долларов.

Среди прочего Bloomberg сообщает, что в ЕС изучают процедуру конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского центрального банка.

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