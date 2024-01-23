Конфискация активов может стать важным каналом для привлечения РФ к ответственности, - Госдеп

Отмечается, что арест российских замороженных активов и их направление на помощь Украине является вопросом, над которым США, страны "Большой Семерки" (G7) и другие партнеры продолжают работу.

Представитель Госдепа добавил, что этот процесс предусматривает решение многих сложных моментов, учитывая необходимость соблюдения международного права и национального законодательства стран.

"Мы не сомневаемся, что это может стать важным каналом, чтобы привлечь Российскую Федерацию к ответственности", - заявил Пател.

Передача Украине российских активов

Ранее стало известно, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения РФ в Украину.

11 января стало известно, что Белый дом поддержал законодательство, которое позволит конфисковать около 300 млрд долларов из замороженных активов РФ и направить эти средства на восстановление Украины.

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что послы Европейского союза в среду, 24 января, одобрят использование прибыли от замороженных активов РФ в пользу Украины.