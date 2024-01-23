RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Конфискация активов может стать важным каналом для привлечения РФ к ответственности, - Госдеп

Фото: заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Пател рассказал, что Соединенные Штаты вместе с партнерами продолжают работу над арестом замороженных активов РФ для их передачи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

Отмечается, что арест российских замороженных активов и их направление на помощь Украине является вопросом, над которым США, страны "Большой Семерки" (G7) и другие партнеры продолжают работу.

Представитель Госдепа добавил, что этот процесс предусматривает решение многих сложных моментов, учитывая необходимость соблюдения международного права и национального законодательства стран.

"Мы не сомневаемся, что это может стать важным каналом, чтобы привлечь Российскую Федерацию к ответственности", - заявил Пател.

Передача Украине российских активов

Ранее стало известно, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения РФ в Украину.

11 января стало известно, что Белый дом поддержал законодательство, которое позволит конфисковать около 300 млрд долларов из замороженных активов РФ и направить эти средства на восстановление Украины.

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что послы Европейского союза в среду, 24 января, одобрят использование прибыли от замороженных активов РФ в пользу Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиВойна России против УкраиныПомощь Украине