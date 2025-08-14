Конфискация 2,6 млрд гривен у онлайн-казино: куда пойдут деньги

На основании досудебного расследования ГБР суд в прошлом месяце признал виновным в совершении ряда уголовных правонарушений директора ООО "Укр Гейм Технолоджи", которое действовало в Украине под брендом онлайн-казино PIN-UP.

Что решил суд

Приговором суда, который вступил в законную силу 10 августа, применена специальная конфискация - принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства более 2,6 млрд грн и полученный доход от управления этими средствами.

В Министерство финансов Украины и АРМА 12 августа было направлено решение суда, вступившее в законную силу, об обязанности перечислить средства в доход государства и его немедленного исполнения.

Где деньги сейчас

По данным ГБР, конфискованные в онлайн-казино с российскими "корнями" средства уже работают на государство. Подавляющее большинство из них вложено в облигации внутреннего государственного займа "Военные облигации" в соответствии с решением правительства, а остальные находится на депозитных счетах.

В настоящее время процентный доход от управления арестованными средствами составляет более 200 млн грн.