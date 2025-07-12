Историческая конфискация: суд взыскал с онлайн-казино 2,6 млрд гривен

Шевченковский районный суд Киева с помощью специальной конфискации взыскал в доход государства 2,6 млрд гривен с компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Также суд утвердил соглашение между прокурором и обвиняемым - директором онлайн-казино.

Он осужден на пять лет, с освобождением от отбывания наказания сроком на три года за такие правонарушения:

осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором

участие в преступной организации

умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах

легализация имущества полученного преступным путем

служебный подлог.

Связь казино с РФ

В ходе расследования деятельности этого онлайн-казино работники ГБР и прокуроры Офиса Генерального прокурора выявили факты пособничества представителей этой компании государству-агрессору.

В частности, документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями РФ, подсанкционными в Украине субъектами, а также установлены финансовые потоки в интересах наполнения бюджета агрессора и поддержки деятельности, связанной с вооруженной агрессией против Украины.