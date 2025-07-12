Историческая конфискация: суд взыскал с онлайн-казино 2,6 млрд гривен
Шевченковский районный суд Киева с помощью специальной конфискации взыскал в доход государства 2,6 млрд гривен с компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Также суд утвердил соглашение между прокурором и обвиняемым - директором онлайн-казино.
Он осужден на пять лет, с освобождением от отбывания наказания сроком на три года за такие правонарушения:
- осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором
- участие в преступной организации
- умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах
- легализация имущества полученного преступным путем
- служебный подлог.
Связь казино с РФ
В ходе расследования деятельности этого онлайн-казино работники ГБР и прокуроры Офиса Генерального прокурора выявили факты пособничества представителей этой компании государству-агрессору.
В частности, документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями РФ, подсанкционными в Украине субъектами, а также установлены финансовые потоки в интересах наполнения бюджета агрессора и поддержки деятельности, связанной с вооруженной агрессией против Украины.
Что предшествовало
Ранее стало известно, что ГБР, прокуроры Офиса Генерального прокурора и Государственная служба финансового мониторинга провели расследование деятельности этого казино.
Также стоит напомнить, что в январе ГБР задержало одного из членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Государственный служащий вместе с председателем КРАИЛ в течение длительного времени не принимал меры по аннулированию лицензии онлайн-казино, которое занималось отмыванием российских денег.
В декабре 2024 года ГБР задержало руководителя КРАИЛ Ивана Рудого. Его подозревают в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в крупных размерах.
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