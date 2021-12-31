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Конференція ООН з ядерних питань переноситься через COVID-19

Автор: Ольга Белей

Конференція ООН за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, яка повинна була відбутися в січні 2022 була перенесена на серпень 2022 року. Причина в сплеску захворюваності коронавірусом в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Asahi Shimbun.

"За кілька днів до початку, Міжнародна конференція з ядерного договору часів Холодної війни була відкладена через зростання числа випадків коронавірусу в приймаючому місті Нью-Йорк", - пише видання.

Проведення конференції, на якій планується підвести підсумки виконання Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, через пандемію COVID-19 відкладається вже протягом двох років.

Рішення було прийнято після консультацій учасників форуму з головою конференції Густаво Злаувіненом.

"Це гідне жалю рішення, але нинішні обставини не залишають нам іншого вибору", - заявив Злаувінен.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав країни світу відмовитися від ядерної зброї. Він зробив заяву з цього приводу.

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Ядерна безпека