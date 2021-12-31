Конференція ООН з ядерних питань переноситься через COVID-19

"За кілька днів до початку, Міжнародна конференція з ядерного договору часів Холодної війни була відкладена через зростання числа випадків коронавірусу в приймаючому місті Нью-Йорк", - пише видання.

Проведення конференції, на якій планується підвести підсумки виконання Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, через пандемію COVID-19 відкладається вже протягом двох років.

Рішення було прийнято після консультацій учасників форуму з головою конференції Густаво Злаувіненом.

"Це гідне жалю рішення, але нинішні обставини не залишають нам іншого вибору", - заявив Злаувінен.