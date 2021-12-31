UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Конференция ООН по ядерным вопросам переносится из-за COVID-19

Автор: Ольга Белей

Конференция ООН по Договору о нераспространении ядерного оружия, которая должна была состояться в январе 2022 была перенесена на август 2022 года. Причина в всплеске заболеваемости коронавирусом в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Asahi Shimbun.

"За несколько дней до начала, международная конференция по ядерному договору времен холодной войны была отложена из-за роста числа случаев коронавируса в принимающем городе Нью-Йорк", - пишет издание.

Проведение конференции, на которой планируется подвести итоги выполнения Договора о нераспространении ядерного оружия, из-за пандемии COVID-19 откладывается уже в течение двух лет.

Решение было принято после консультаций участников форума с председателем конференции Густаво Злаувиненом.

"Это достойное сожаления решение, но нынешние обстоятельства не оставляют нам другого выбора", - заявил Злаувинен.

Напомним, ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал страны мира отказаться от ядерного оружия. Он сделал заявление по этому поводу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ядерная безопасность