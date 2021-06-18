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Гутерріш залишився генсеком ООН на другий термін

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П'ятниця 18 червня 2021 17:26
Гутерріш залишився генсеком ООН на другий термін Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Генеральна Асамблея ООН призначила Генерального секретаря Антоніу Гутерріша на другий термін. Новий п'ятирічний термін повноважень генсека почнеться з 1 січня наступного року.

Про це повідомляє Reuters.

Резолюцію про призначення Гутерріша прийняли без голосування загальним схваленням. Він був єдиним кандидатом на цей пост.

Гутерріш змінив на посаді генсека ООН Пана Гі Муна в січні 2017 року, всього за кілька тижнів до вступу на посаду президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Велика частина першого терміну Гутерріша була спрямована на те, щоб заспокоїти Трампа, який ставив під сумнів цінність ООН і багатостороннього підходу.

Нагадаємо, 8 червня Рада Безпеки ООН підтримала кандидатуру генерального секретаря Антоніу Гутерріша на другий термін.

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Антоніу Гутерріш ООН
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