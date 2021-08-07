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Генсек ООН закликав відмовитися від ядерної зброї по всьому світу

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США, Субота 07 серпня 2021 05:04
Генсек ООН закликав відмовитися від ядерної зброї по всьому світу Фото: Антоніу Гутерріш, генсек ООН (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав країни світу відмовитися від ядерної зброї. Він зробив заяву з цього приводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Антоніу Гутерриша.

Гутерріш зазначив, що стурбований ситуацією, яка склалася з ядерною зброєю.

"Я глибоко стурбований відсутністю прогресу в досягненні мети без'ядерного світу", - пише він.

Також Гутерріш закликав всі держави відмовитися від застосування небезпечної зброї, щоб знизити ризики. Генсек ООН вважає, то єдиний вихід з ситуації, що склалася - знищення ядерної зброї.

"Я закликаю всі держави, що володіють ядерною зброєю, вжити заходів щодо зниження ризику, індивідуально і спільно. Єдина гарантія від застосування ядерної зброї - її повне знищення", - заявив Гутерріш.

Нагадаємо, раніше Гутерріш закликав до перемир'я під час Олімпіади в Токіо. На його думку, всі країни повинні утриматися від агресії.

Також повідомлялося, що в ООН назвали ризики через пандемію коронавірусу.

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