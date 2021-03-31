Кінець ери військкоматів: в Україні з'явиться електронний військовий квиток

Е-квиток передбачений у рамках прийнятого парламентом закону.

"Настав кінець ери військкоматів. Замість них в Україні будуть діяти територіальні центри комплектування відповідно до адміністративно-територіального устрою держави. У разі загострення ситуації на доукомплектування військових частин тепер відведено лічені дні, що відповідає вимогам "Стратегії воєнної безпеки України", - зазначив глава МОУ.

За його словами, створено Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних.

"Розпочаті проекти по цифровізації процесів військового обліку: е-реєстрація, е-військовий квиток, е-транспорт, е-ТЦК. І це тільки верхівка айсберга. Ми не просто зміцнили збройні сили, а й дали інструменти для введення змін в інші складові сектора безпеки і оборони", - підкреслив міністр.

Таран зазначив, що законом створений інститут резервістів-контрактників, які добровільно підписуватимуть контракт. На них пошириться весь комплекс соціальних пільг і гарантій, передбачених для мобілізованих осіб.