Верховній раді рекомендують затвердити нові правила військової служби. Відповідний законопроект №3553 рекомендують ухвалити у другому читанні.
Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.
Таке рішення прийняв комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Закон пропонує провести реформу в військових комісаріатах і перетворити їх в територіальні центри комплектації та соціальної підтримки.
Передбачається створити облік по резервістах, і вони повинні будуть відвідувати центри комплектації регулярно. За порушення вимоги будуть штрафувати.
Штрафи хочуть встановити також за порушення мобілізаційної підготовки та умисне псування або втрату військово-облікових документів.
Цей закон пропонує низку відповідних змін до Кодексу законів про працю, Житлового кодексу Української РСР, Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, Кримінально-виконавчого кодексу, а також до 35 законів.
"За результатами розгляду комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому у запропонованій комітетом редакції", - вказано у повідомленні.
Як писало РБК-Україна, у середині вересня 2020 року Рада зробила перший крок до утвердження нових правил військової служби.
Так, на початку листопада ВР відстрочила призов на військову службу для співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Нардепи схвалили в цілому відповідний проект закону №3689.
Нагадаємо, у військовій формі української армії відбулися зміни - інакше виглядають емблеми на комірі і беретних знаках.