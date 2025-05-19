Коммюнике летнего саммита НАТО может быть "гиперкоротким" из-за Трампа, - СМИ

Вполне вероятно, что предстоящий саммит НАТО, который пройдет в Гааге, будет довольно коротким, а его коммюнике "гиперкоротким". В Альянсе надеются предотвратить нетерпение главы Белого дома Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.
По словам источников, коммюнике НАТО будет невероятно коротким и, возможно, не будет превышать трех абзацев. Например, в прошлом году коммюнике состояло из 44 пунктов, шесть из которых были посвящены Украине. А в позапрошлом году страны-члены Альянса достигли согласия по 90 пунктам.
"Без единодушия всех 32 членов альянса ничего не может быть подписано. И это сразу объясняет низкие ожидания от саммита в Гааге на данный момент. С Трампом трудно, если не невозможно, достичь согласия по многим вопросам, считают участники саммита. И поэтому они просто не начинают", - добавляет NOS.
В том же числе сомнительно и то, что упоминание о Российской Федерации (РФ) попадет в финишный текст. Согласно официальной причине: по мнению Вашингтона, такой текст якобы может помешать переговорам со страной-террористом и Украиной по прекращению огня на фронте.
Следующее заседание Альянса состоится с 24 по 25 июня в Гааге. Ранее СМИ писали, что Соединенные Штаты Америки (США) якобы выступают против того, чтобы на саммит приглашали президента Владимира Зеленского.
В то же время министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп отметил, что решение о приглашении Зеленского на саммит НАТО будут принимать не США, а генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.
Позже государственный секретарь Штатов Марко Рубио опроверг информацию о том, что Вашингтон выступает против приглашения Зеленского.
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