"Коммунальщики работают днем и ночью": Кличко назвал сроки восстановления тепла в Киеве

"Проводили сейчас комиссию ТЭБ и ЧС. Со всеми департаментами, заместителями председателя КГГА, службами, главами районов города. Ситуация в Киеве очень сложная. Подобного масштаба - впервые за 4 года полномасштабной войны", - рассказал он.

По его словам, на заседании обсудили самые острые моменты и наше дальнейшее реагирование для стабилизации ситуации, помощи жителям.

"Конкретные задачи и их выполнение каждой службой, каждым департаментом. К сожалению, аварийные отключения будут продолжаться. Об этом надо говорить честно. Чтобы люди понимали ситуацию", - заявил Виталий Кличко.

По его информации, на сегодня без отопления остаются около 400 многоэтажек в Киеве. Части из них вернуть тепло планируется сегодня до вечера, для этого коммунальщики работают и днем, и ночью.

"Ситуация с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается очень сложной. Энергетики делают все, что могут, но, по информации ДТЭК, жители города сейчас около трех часов со светом и до десяти и более - без него", - рассказал мэр.

Кличко дал ряд поручений по помощи киевлянам, которые из-за российских обстрелов остались без базовых услуг.

"Я дал поручение, чтобы в максимально эффективном режиме работали пункты обогрева, адреса которых есть на карте в "Киев цифровой", на ресурсах городской власти. Люди могут там согреться, зарядить свои устройства, выпить горячего чая. И нужно дать возможность тем жителям, у которых нет тепла в квартирах, при их желании, оставаться на ночь в таких пунктах", - отметил Кличко.

Виталий Кличко провел заседание комиссии ТЭБ и ЧС (kyivcity.gov.ua)

Он уточнил, что Департаменту социальной политики КГГА и РГА было поручение обеспечивать один раз в сутки горячим питанием жителей, которые стоят на учете в территориальных центрах районов.

"Это преимущественно одинокие пожилые люди. Большинство из которых не передвигаются сами, то есть лежачие. Также поручил проработать возможность питания лиц, которые могут самостоятельно передвигаться, но не имеют возможности приготовить еду дома", - сообщил Кличко.

Также мэр напомнил о своих предыдущих поручениях, в частности по выплате дополнительного денежного вознаграждения работникам "Киевтеплоэнерго", "Киевводоканал", управляющих компаний, "Киевавтодор", КАРС, которые работают днем и ночью, чтобы вернуть киевлянам необходимые услуги.

"Подчеркнул на комиссии ТЭБ и ЧС, что столица сегодня функционирует в экстремальных условиях. И при этом - под угрозой новых атак врага. Поэтому все чиновники, хозяйственники должны понимать свою ответственность. Понимаю нагрузки и уровень стресса, но мы должны удержать жизнедеятельность мегаполиса! И делаем для этого все", - подчеркнул Виталий Кличко.