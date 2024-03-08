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Если на блокпосту вручают повестку: алгоритм действий и советы юриста

Украина, Пятница 08 марта 2024 10:23
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Если на блокпосту вручают повестку: алгоритм действий и советы юриста
Автор: Катерина Гончарова
Эксперт: Диана Тернова

Места, где должны вручать повестки, законами не определены. Но останавливать транспорт для вручения повесток представители ТЦК не имеют права. Однако часто бывает, что автомобиль на блокпостах останавливает полиция, а затем к водителю подходят представители военкомата.

В интервью для РБК-Украина юрист юридической компании "Приходько и Партнеры" Диана Тернова рассказала, как стоит действовать в таких случаях.

Сотрудники территориальных центров комплектования не имеют права останавливать маршрутки и частные автомобили.

"Сотрудники ТЦК и СП имеют право вручать повестки в тех местах, куда имеют беспрепятственный доступ. Во всех других местах, а это не только общественный транспорт, но и другое движимое и недвижимое имущество, куда они не имеют беспрепятственный доступ или доступ куда им не предоставили добровольно – права вручать повестки не имеют", – рассказывал ранее РБК-Украина юрист юридической фирмы Gracers Сергей Савинский.

Но нередко бывает, что автомобиль на блокпосту останавливает сначала полиция, но затем подходят представители ТЦК и выписывают повестку. Как себя вести в таких случаях, рассказала Диана Тернова.

В данной ситуации алгоритм действий может быть следующим:

  1. Для начала нужно узнать у представителя полиции причину остановки авто.
  2. Затем следует проверить у представителей ТЦК документы – это их служебное удостоверение, подтверждающее ее принадлежность к территориальному центру комплектования и социальной поддержке;
  3. Также следует попросить предъявить приказ коменданта об уполномочии определенных представителей ТЦК на вручение повесток;
  4. В случае неправомерных действий следует вызвать других представителей Национальной полиции и фиксировать правонарушения.

Передают ли ЗАГСы в ТЦК информацию о заключении мужчиной брака, как оформить право на отсрочку от службы и как действовать при вручении повестки – читайте ответы на главные вопросы о мобилизации и повестках на блокпосту.

Также юрист рассказал, почему во время военного положения военнообязанные не могут изменить место жительства, как раньше.

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