Если на блокпосту вручают повестку: алгоритм действий и советы юриста
Места, где должны вручать повестки, законами не определены. Но останавливать транспорт для вручения повесток представители ТЦК не имеют права. Однако часто бывает, что автомобиль на блокпостах останавливает полиция, а затем к водителю подходят представители военкомата.
В интервью для РБК-Украина юрист юридической компании "Приходько и Партнеры" Диана Тернова рассказала, как стоит действовать в таких случаях.
Сотрудники территориальных центров комплектования не имеют права останавливать маршрутки и частные автомобили.
"Сотрудники ТЦК и СП имеют право вручать повестки в тех местах, куда имеют беспрепятственный доступ. Во всех других местах, а это не только общественный транспорт, но и другое движимое и недвижимое имущество, куда они не имеют беспрепятственный доступ или доступ куда им не предоставили добровольно – права вручать повестки не имеют", – рассказывал ранее РБК-Украина юрист юридической фирмы Gracers Сергей Савинский.
Но нередко бывает, что автомобиль на блокпосту останавливает сначала полиция, но затем подходят представители ТЦК и выписывают повестку. Как себя вести в таких случаях, рассказала Диана Тернова.
В данной ситуации алгоритм действий может быть следующим:
- Для начала нужно узнать у представителя полиции причину остановки авто.
- Затем следует проверить у представителей ТЦК документы – это их служебное удостоверение, подтверждающее ее принадлежность к территориальному центру комплектования и социальной поддержке;
- Также следует попросить предъявить приказ коменданта об уполномочии определенных представителей ТЦК на вручение повесток;
- В случае неправомерных действий следует вызвать других представителей Национальной полиции и фиксировать правонарушения.
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