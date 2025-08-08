Днем жара, а ночью - резкое похолодание: какую погоду ждать в Украине на выходных

Погода в Украине 9 августа

В субботу по всей Украине осадков не ожидается, однако возможна небольшая облачность. Теплее всего будет на юге - в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также в Крыму днем ожидается до +32, ночью же температура может опуститься до +16.

На востоке страны ожидается до +28 тепла днем, а ночью температура местами опустится до +15. В западных областях ночью прохладнее - до +13, днем - до +28, а в Ужгороде возможно и до +31. На севере до +26 днем, ночью температура может опуститься до +14.

Фото: погода в Украине 9 августа

Погода в Украине на 10 августа

В воскресенье, 10 августа, в западных областях возможны дожди, но температура воздуха повысится: максимально днем ожидается до +33, ночью же столбики термометра опустятся до +13.

На востоке Украины ожидается до +28 днем, ночью температура может опуститься до +13. В южных областях тепло и без осадков - днем до +32, ночью же +20..+18. На севере Украины днем до +27, ночью возможно до +12.

Погода в Украине 10 августа

Погода в Киеве на выходные

Погода в Киеве на уикенд обещает быть достаточно комфортной: осадков не предвидится, температура +25-27 градусов днем, но ночью уже прохладно в субботу +17-15, а в воскресенье столбики термометра ночью могут опуститься до +13.