Кому в Украине будут назначаться лекарства на основе медицинского каннабиса: полный перечень болезней

Отмечается, что получить лекарства на основе медканабисса можно будет только по электронному рецепту, который будет выдавать врач первичной или специализированной медицинской помощи. Также в Минздраве сообщили, что все соответствующие назначения будут фиксироваться в электронной системе здравоохранения.

Также важно помнить, что дозировку и режим приема может определять врач индивидуально, учитывая возраст, вес, состояние здоровья пациента и другие факторы.

В Минздраве обратили внимание на то, что медицинский каннабис будут назначаться только в случаях, когда другие лекарства неэффективны или вызывают серьезные побочные эффекты.

Таким образом, его могут назначить при следующих болезнях и состояниях:

1. Хроническая или нейропатическая боль и/или спастичность через:

злокачественные новообразования;

диабетическую нейропатию;

рассеянный склероз;

поражение тройничного и лицевого нерва;

невралгию вследствие опоясывающего лишая;

поражение нервных корешков и сплетений;

компрессию нервных корешков и сплетений при заболеваниях;

мононевропатию верхней или нижней конечности;

полиневропатию и другие поражения периферической нервной системы;

церебральный паралич и другие паралитические синдромы;

травмы спинного мозга и внутричерепные травмы.

2. Тошнота и рвота, вызванные химиотерапией во время лечения новообразований.

3. Болезнь Паркинсона, синдром де ля Туретта.

4. Рефрактерную (фармрезистентную) эпилепсию.

5. Заболевания, вызывающие судорожные приступы у детей:

синдром Леннокса - Гасто;

синдром Драве;

туберозный склероз.

6. Потеря веса, связанная с анорексией у пациентов с заболеваниями, обусловленными вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

7. Другие заболевания (при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии).

В Минздраве добавили, что список болезней и состояний был основан на самых современных исследованиях и доказательствах эффективности. Также в ведомстве добавили, что его будут периодически пересматривать и расширять при наличии новых доказательных исследований.

Легализация медицинского каннабиса в Украине.

В Украине недавно был легализован медицинский каннабис для использования в терапевтических целях.

Закон, вступивший в силу в августе 2024 года, позволяет пациентам получать препараты на основе каннабиса по рецепту врача для лечения тяжелых заболеваний, таких как онкология, эпилепсия, посттравматическое стрессовое расстройство и хронические боли.

Выращивание и обращение каннабиса строго будет контролироваться государством, в частности через систему лицензирования, а препараты доступны только по электронным рецептам.