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Кому в Украине будут назначаться лекарства на основе медицинского каннабиса: полный перечень болезней

Фото: медицинский каннабис (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В Министерстве здравоохранения объяснили людям с какими болезнями могут назначаться лекарства на основе медицинского каннабиса, недавно легализованного в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

Отмечается, что получить лекарства на основе медканабисса можно будет только по электронному рецепту, который будет выдавать врач первичной или специализированной медицинской помощи. Также в Минздраве сообщили, что все соответствующие назначения будут фиксироваться в электронной системе здравоохранения.

Также важно помнить, что дозировку и режим приема может определять врач индивидуально, учитывая возраст, вес, состояние здоровья пациента и другие факторы.

В Минздраве обратили внимание на то, что медицинский каннабис будут назначаться только в случаях, когда другие лекарства неэффективны или вызывают серьезные побочные эффекты.

Таким образом, его могут назначить при следующих болезнях и состояниях:

1. Хроническая или нейропатическая боль и/или спастичность через:

  • злокачественные новообразования;
  • диабетическую нейропатию;
  • рассеянный склероз;
  • поражение тройничного и лицевого нерва;
  • невралгию вследствие опоясывающего лишая;
  • поражение нервных корешков и сплетений;
  • компрессию нервных корешков и сплетений при заболеваниях;
  • мононевропатию верхней или нижней конечности;
  • полиневропатию и другие поражения периферической нервной системы;
  • церебральный паралич и другие паралитические синдромы;
  • травмы спинного мозга и внутричерепные травмы.

2. Тошнота и рвота, вызванные химиотерапией во время лечения новообразований.

3. Болезнь Паркинсона, синдром де ля Туретта.

4. Рефрактерную (фармрезистентную) эпилепсию.

5. Заболевания, вызывающие судорожные приступы у детей:

  • синдром Леннокса - Гасто;
  • синдром Драве;
  • туберозный склероз.

6. Потеря веса, связанная с анорексией у пациентов с заболеваниями, обусловленными вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

7. Другие заболевания (при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии).

В Минздраве добавили, что список болезней и состояний был основан на самых современных исследованиях и доказательствах эффективности. Также в ведомстве добавили, что его будут периодически пересматривать и расширять при наличии новых доказательных исследований.

Легализация медицинского каннабиса в Украине.

В Украине недавно был легализован медицинский каннабис для использования в терапевтических целях.

Закон, вступивший в силу в августе 2024 года, позволяет пациентам получать препараты на основе каннабиса по рецепту врача для лечения тяжелых заболеваний, таких как онкология, эпилепсия, посттравматическое стрессовое расстройство и хронические боли.

Выращивание и обращение каннабиса строго будет контролироваться государством, в частности через систему лицензирования, а препараты доступны только по электронным рецептам.

Напомним, что с 1 октября в Украине заработает электронная система регулирования обращения медицинского каннабиса.

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Медицинский каннабис