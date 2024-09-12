"Ни у кого нет такой системы". Как в Украине будут контролировать оборот медицинского каннабиса
Министр здравоохранения Виктор Ляшко подтвердил, что с октября 2024 года в Украине заработает электронная система, которая позволит проследить путь медицинского каннабиса от семян до лекарственной формы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Ляшко в рамках eHealth Summit.
Что известно про е-систему
По словам чиновника, когда речь идет о системе электронных решений для медицинского каннабиса, речь идет прежде всего о доступности для пациентов к тем лекарственным средствам, которые им крайне необходимы во время различных болезней (при онкологии, при расстройствах психического здоровья и т.п.).
Ляшко напомнил, что в Украине есть определенная стигма (негативное отношение) к инновационным лекарственным средствам, которые только выходят на рынок.
"Именно из-за этой стигмы было прописано несколько законодательных решений - революционных, но достаточно сложных", - признал министр.
Он напомнил, что с октября в Украине заработает электронная система, которая будет контролировать обращение медицинского каннабиса и "покажет полную прослеживаемость от семян (медицинской конопли, - Ред.) до лекарственного средства, до лекарственной формы медицинского каннабиса".
"Мы проехали большое количество стран Европы и мира. Ни у кого нет такой системы, которая будет функционировать в Украине", - уточнил чиновник.
Он добавил, что отслеживать движение лекарственных средств на основе каннабиса помогут также введенные в Украине ранее электронные рецепты.
То есть, процесс будет находиться под контролем от назначения того или иного препарата врачом до отпуска его в аптеке.
Выступление Ляшко на eHealth Summit (скриншот: youtube.com/@ehealthukraine)
Другие новации в области электронных решений
В рамках eHealth Summit Ляшко рассказал также о ряде других электронных решений, которые должны заработать в Украине в ближайшие 3-6 месяцев:
- электронное направление для получения вспомогательных средств реабилитации
- электронные медицинские записи стационарной медицинской помощи, результатов лабораторных исследований
- электронные медицинские заключения медосмотров для семей, которые хотят усыновить ребенка
- электронные медицинские заключения для получения водительских прав
- электронные решения для лекарственных средств (новые модели е-Stock, позволяющие проследить путь каждого медицинского средства от закупки до распределения)
- электронная очередь на эндопротезирование
- рейтинговое распределение в интернатуру
- система нотификации информации о косметической продукции
- реестр пищевых добавок
- новый государственный реестр лекарственных средств
- информационная система общественного здоровья
- новый реестр лицензий на медицинскую практику
- электронный кабинет пациента (достувный как в медицинской информационной системе, так и в "Дії")
Легализация медицинского каннабиса в Украине
Напомним, ранее мы рассказывали, что лекарства на основе медицинского каннабиса разрешены в 56 странах мира, в том числе в государствах Европейского Союза, Великобритании, США и Канаде.
В Украине дискуссия о легализации каннабиса для медицинского применения продолжалась на протяжении по меньшей мере нескольких лет.
В конце концов 16 августа "заработал" принятый ранее Верховной Радой закон о регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности - для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.
Он предполагает, в частности, что каждое растение, партия продуктов переработки, единица фасованной продукции, упаковка лекарственного средства на основе каннабиса будет маркироваться уникальным электронным идентификатором.
Кроме того, на всех этапах деятельности с медицинским каннабисом данные насчет этого будут вноситься в специально созданную единую электронную систему учета (речь идет об учете от семян до отходов).
Читайте также, как украинцы относятся к легализации медицинского каннабиса.
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