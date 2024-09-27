Кому в Україні призначатимуться ліки на основі медичного канабісу: повний перелік хвороб

Зазначається, що отримати ліки на основі медканабісу можна буде лише за електронним рецептом, який видаватиме лікар первинної або спеціалізованої медичної допомоги. Також у МОЗ повідомили, що всі відповідні призначення будуть фіксувати в електронній системі охорони здоров’я.

Також важливо пам'ятати, що дозування та режим приймання може визначати лікар індивідуально, враховуючи вік, вагу, стан здоров'я пацієнта та інші фактори.

У МОЗ звернули увагу на те, що медичний канабіс призначатимуть лише у випадках, коли інші ліки неефективні або викликають серйозні побічні ефекти.

Таким чином, його можуть призначити при таких хворобах та станах:

1. Хронічний або нейропатичний біль та/або спастичність через:

злоякісні новоутворення;

діабетичну нейропатію;

розсіяний склероз;

ураження трійчастого та лицевого нерва;

невралгію внаслідок оперізувального лишаю;

ураження нервових корінців та сплетінь;

компресію нервових корінців та сплетінь при захворюваннях;

мононевропатію верхньої або нижньої кінцівки;

поліневропатію та інші ураження периферичної нервової системи;

церебральний параліч та інші паралітичні синдроми;

травми спинного мозку та внутрішньочерепні травми.

2. Нудоту та блювання, спричинені хімієтерапією під час лікування новоутворень.

3. Хворобу Паркінсона, синдром де ля Туретта.

4. Рефрактерну (фармрезистентна) епілепсію.

5. Захворювання, що викликають судомні напади у дітей:

синдром Леннокса - Гасто;

синдром Драве;

туберозний склероз.

6. Втрату ваги, пов’язану з анорексією у пацієнтів із захворюваннями, зумовленими вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).

7. Інші захворювання (за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії).

У МОЗ додали, що перелік хвороб і станів був заснований на найсучасніших дослідженнях і доказах ефективності. Також у відомстві додали, що його періодично переглядатимуть і розширюватимуть за наявності нових доказових досліджень.

Легалізація медичного канабісу в Україні

В Україні нещодавно був легалізований медичний канабіс для використання в терапевтичних цілях.

Закон, що набув чинності у серпні 2024 року, дозволяє пацієнтам отримувати препарати на основі канабісу за рецептом лікаря для лікування важких захворювань, таких як онкологія, епілепсія, посттравматичний стресовий розлад та хронічні болі.

Вирощування та обіг канабісу суворо буде контролюватися державою, зокрема через систему ліцензування, а препарати доступні лише за електронними рецептами