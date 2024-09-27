Кому в Україні призначатимуться ліки на основі медичного канабісу: повний перелік хвороб

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили людям із якими хворобами можуть призначатися ліки на основі медичного канабісу, який був нещодавно легалізований в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.
Зазначається, що отримати ліки на основі медканабісу можна буде лише за електронним рецептом, який видаватиме лікар первинної або спеціалізованої медичної допомоги. Також у МОЗ повідомили, що всі відповідні призначення будуть фіксувати в електронній системі охорони здоров’я.
Також важливо пам'ятати, що дозування та режим приймання може визначати лікар індивідуально, враховуючи вік, вагу, стан здоров'я пацієнта та інші фактори.
У МОЗ звернули увагу на те, що медичний канабіс призначатимуть лише у випадках, коли інші ліки неефективні або викликають серйозні побічні ефекти.
Таким чином, його можуть призначити при таких хворобах та станах:
1. Хронічний або нейропатичний біль та/або спастичність через:
2. Нудоту та блювання, спричинені хімієтерапією під час лікування новоутворень.
3. Хворобу Паркінсона, синдром де ля Туретта.
4. Рефрактерну (фармрезистентна) епілепсію.
5. Захворювання, що викликають судомні напади у дітей:
6. Втрату ваги, пов’язану з анорексією у пацієнтів із захворюваннями, зумовленими вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).
7. Інші захворювання (за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії).
У МОЗ додали, що перелік хвороб і станів був заснований на найсучасніших дослідженнях і доказах ефективності. Також у відомстві додали, що його періодично переглядатимуть і розширюватимуть за наявності нових доказових досліджень.
В Україні нещодавно був легалізований медичний канабіс для використання в терапевтичних цілях.
Закон, що набув чинності у серпні 2024 року, дозволяє пацієнтам отримувати препарати на основі канабісу за рецептом лікаря для лікування важких захворювань, таких як онкологія, епілепсія, посттравматичний стресовий розлад та хронічні болі.
Вирощування та обіг канабісу суворо буде контролюватися державою, зокрема через систему ліцензування, а препарати доступні лише за електронними рецептами
Нагадаємо, що з 1 жовтня в Україні запрацює електронна система регулювання обігу медичного канабісу.
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