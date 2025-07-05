Кому надо принимать витамин D даже летом

Почему летнее солнце не всегда спасает от дефицита?

Количество витамина D, которое кожа может синтезировать из солнечного света, зависит от многих факторов. Среди них - пигментация кожи (чем темнее кожа, тем меньше витамина D она вырабатывает), возраст (пожилые люди синтезируют витамин D менее эффективно), время суток, когда человек находится на улице (полуденное солнце наиболее эффективное, но и самое опасное), а также использование солнцезащитного крема, который блокирует УФ-лучи, необходимые для синтеза витамина D.

Кроме того, влияет питание с низким содержанием или отсутствием продуктов, богатых витамином D, а также прием некоторых лекарств, которые могут снижать его выработку.

Итак, несмотря на солнечную погоду, людям, которые проживают в более северных регионах, пользуются солнцезащитным кремом, работают в помещении в течение большей части дня, имеют возраст более 65 лет или темную кожу, вероятно, понадобится дополнительно принимать витамин D. Единственный способ точно узнать, нужна ли добавка витамина D летом, - это сделать исследование крови.

Сколько солнца нужно для витамина D и каковы нормы потребления?

Чтобы получить достаточное количество витамина D, обычно требуется от 10 до 30 минут пребывания под прямыми солнечными лучами (на лице, руках или ногах) несколько раз в неделю. В северном климате и/или людям, которые имеют темную кожу, может потребоваться больше времени под прямыми солнечными лучами.

Полуденное солнце, как правило, наиболее эффективно для выработки витамина D. Однако важно помнить, что длительное пребывание на солнце несет серьезные риски для здоровья, такие как солнечные ожоги и повышенный риск рака кожи.

Ультрафиолетовый свет превращается в коже в витамин D3 - активную форму витамина D. Солнечный свет несколько раз в неделю потенциально может обеспечить около 80% витамина D, в котором нуждается организм.

Однако, если человеку более 65 лет, он имеет темную кожу или пользуется солнцезащитным кремом, способность вырабатывать витамин D естественным путем существенно снижается.

Современная рекомендуемая норма физиологической потребности в витамине D составляет 15 микрограммов (600 международных единиц (МЕ)) в день для взрослых в возрасте от 19 до 70 лет,и 20 микрограммов (800 МЕ) в день для тех, кто старше 70 лет.

Однако, дозу и частоту приема диетических добавок витамина D на основе уровня этого витамина по результатам анализа крови должен скорректировать только врач. Это может означать большую дозу добавки в зимние месяцы и меньшую или ее отсутствие в летние месяцы, в зависимости от индивидуальных потребностей.

Где искать витамин D в пище?

К сожалению, немного продуктов содержат витамин D в естественном виде. Это некоторые жирные сорта рыбы, такие как форель и лосось, а также грибы, обработанные ультрафиолетом. Витамин D также есть в обогащенных продуктах, таких как молоко, соки и готовые к употреблению каши.

Кроме того, стоит обратить внимание на печень трески, обогащенное соевое, миндальное и овсяное молоко, сардины, яйца, говяжью печень, тунца (консервированного в воде) и сыр чеддер.