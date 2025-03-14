На каком этапе Соглашение с США о полезных ископаемых: ответ Зеленского

Соглашение между Украиной и США

Напомним, что Украина и США уже некоторое время ведут работу над соглашением по полезным ископаемым. В рамках этого соглашения США получит доступ и возможность добычи редкоземельных материалов на территории Украины.

Украина хочет, чтобы соглашение содержало гарантии безопасности. Однако государственный секретарь США Марко Рубио отмечал, что США не будут рассматривать соглашение о недрах как гарантию безопасности для Украины.

Подробнее о том что такое редкоземельные материалы и как появилась идея о соглашении - читайте в материале РБК-Украина.

Заметим, что во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Переговоры состоялись в Джидде и продолжались восемь часов.

По данным источников РБК-Украина, Украина предлагала подписать соглашение о полезных ископаемых во время встречи с США в Джидде. Однако американская сторона решила взять паузу.

Больше о переговорах в Саудовской Аравии и о чем договорились Украина и США - в нашем материале.

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