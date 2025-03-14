На каком этапе Соглашение с США о полезных ископаемых: ответ Зеленского

Украина и США должны подписать рамочное соглашение по полезным ископаемым. Следующим этапом станет разработка подробного соглашения, которое подадут на ратификацию в парламент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с журналистами.
Президент пояснил, что сейчас есть рамочное соглашение по полезным ископаемым, после которого страны будут готовить "более глубокое".
По его словам, следующим этапом станет разработка детального соглашения с конкретными цифрами и процентами, которое будет подано на ратификацию в украинский парламент.
"Есть рамочное соглашение, а потом уже более глубокое соглашение, которое должно быть с цифрами, с процентами, идти в украинский парламент на ратификацию. Этот план не изменился и последовательность действий не изменилась. Первое - рамочное соглашение, подписание, далее определяем команды, которые работают над предметным вторым соглашением. Оно будет подано на ратификацию в украинский парламент", - пояснил Зеленский.
Напомним, что Украина и США уже некоторое время ведут работу над соглашением по полезным ископаемым. В рамках этого соглашения США получит доступ и возможность добычи редкоземельных материалов на территории Украины.
Украина хочет, чтобы соглашение содержало гарантии безопасности. Однако государственный секретарь США Марко Рубио отмечал, что США не будут рассматривать соглашение о недрах как гарантию безопасности для Украины.
Подробнее о том что такое редкоземельные материалы и как появилась идея о соглашении - читайте в материале РБК-Украина.
Заметим, что во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Переговоры состоялись в Джидде и продолжались восемь часов.
По данным источников РБК-Украина, Украина предлагала подписать соглашение о полезных ископаемых во время встречи с США в Джидде. Однако американская сторона решила взять паузу.
Больше о переговорах в Саудовской Аравии и о чем договорились Украина и США - в нашем материале.
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