На каком этапе подготовки на F-16 украинские пилоты: ответ Евлаша

Всего есть три этапа подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Кроме того тренировки проходят инженеры и механики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илью Евлаша в эфире телемарафона.
Как отметил Евлаш, процесс подготовки является непрерывным и состоит из трех этапов:
В частности тренировки проходят инженеры и механики, которые будут обеспечивать обслуживание данных самолетов.
"Собственно ожидаем уже завершения, на последних этапах подготовки наших пилотов, которые уже наработали необходимое количество часов", - добавил он.
По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, в текущем году Украине передадут 14 истребителей F-16. Президент Владимир Зеленский заявил, что первые самолеты поступят в ближайшее время.
Как отмечало Politico, Киев начал оказывать давление на партнеров из Европы, а также Соединенные Штаты Америки (США) с призывом активизировать усилия для подготовки пилотов на F-16.
Также Евлаш рассказал, способна ли Россия помешать передаче самолетов ударами по аэродромам.
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