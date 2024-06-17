На каком этапе подготовки на F-16 украинские пилоты: ответ Евлаша

Как отметил Евлаш, процесс подготовки является непрерывным и состоит из трех этапов:

наземная подготовка;

подготовка на легкомоторных самолетах;

подготовка на F-16.

В частности тренировки проходят инженеры и механики, которые будут обеспечивать обслуживание данных самолетов.

"Собственно ожидаем уже завершения, на последних этапах подготовки наших пилотов, которые уже наработали необходимое количество часов", - добавил он.

F-16

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, в текущем году Украине передадут 14 истребителей F-16. Президент Владимир Зеленский заявил, что первые самолеты поступят в ближайшее время.

Как отмечало Politico, Киев начал оказывать давление на партнеров из Европы, а также Соединенные Штаты Америки (США) с призывом активизировать усилия для подготовки пилотов на F-16.

Также Евлаш рассказал, способна ли Россия помешать передаче самолетов ударами по аэродромам.