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На каком этапе подготовки на F-16 украинские пилоты: ответ Евлаша

Фото: Илья Евлаш, спикер Воздушных сил ВСУ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Всего есть три этапа подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Кроме того тренировки проходят инженеры и механики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илью Евлаша в эфире телемарафона.

Как отметил Евлаш, процесс подготовки является непрерывным и состоит из трех этапов: 

  • наземная подготовка; 
  • подготовка на легкомоторных самолетах; 
  • подготовка на F-16. 

В частности тренировки проходят инженеры и механики, которые будут обеспечивать обслуживание данных самолетов.

"Собственно ожидаем уже завершения, на последних этапах подготовки наших пилотов, которые уже наработали необходимое количество часов", - добавил он. 

F-16

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, в текущем году Украине передадут 14 истребителей F-16. Президент Владимир Зеленский заявил, что первые самолеты поступят в ближайшее время.

Как отмечало Politico, Киев начал оказывать давление на партнеров из Европы, а также Соединенные Штаты Америки (США) с призывом активизировать усилия для подготовки пилотов на F-16.

Также Евлаш рассказал, способна ли Россия помешать передаче самолетов ударами по аэродромам.

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