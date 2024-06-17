Способна ли Россия сорвать передачу F-16 ударами по аэродромам: ответ Евлаша

Украина принимает все необходимые меры для того, чтобы эффективно обеспечить работу истребителей F-16 и их размещение на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илью Евлаша в эфире телемарафона.

Как пояснил Евлаш, очевидно то, что россияне будут пытаться охотиться на переданные Украине истребители.

"И о том, что ему удастся что-то "очень сильно сорвать" говорить не приходится. Поскольку мы сейчас видим, что враг активно пытается атаковать наши аэродромы, однако вы видите, что украинская авиация продолжает выполнять задачи и достаточно успешно", - заявил представитель Воздушных сил.

Евлаш добавил, что все необходимые меры для обеспечения безопасности самолетов и обеспечения их активного выполнения задач, будут приняты.

F-16

Как рассказывал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, в течение 2024 года Украина может получить 14 истребителей F-16.

По данным издания Politico, Украина давит на страны Европы и Соединенные Штаты Америки (США) с целью активизации усилий для подготовки пилотов ВСУ на F-16, все из-за того, что Киев не устраивают темпы и объемы подготовки украинских пилотов на Западе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит первые самолеты уже в ближайшее время.