Компромісу немає. Або росіяни знищать українців, або ми їх, - Ісмагілов

Муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов вважає, що у війні з Росією вже не може бути компромісу. На його думку, або росіяни знищать українців, або ми їх.

"Ця війна має онтологічний характер. У цій війні вже не може бути компромісу, тут одне з двох: або вони знищать нашу державність і нас як народ, або ми знищимо їх. Якщо ми Росію не доб'ємо, вона збереться з силами і через рік-два знову нападе", - зазначив він.

За його словами, якщо Україна не вистоїть, то російські війська просто знищать її. Це доводять кадри з Маріуполя, Харкова, Волновахи, Охтирки та інших міст.

"...їм (росіянам, - ред.) абсолютно все одно - це жінки, діти, люди похилого віку - вони просто вбивають людей. Не потрібно думати, що з іншими регіонами України, якщо дійде туди чобіт російського солдата, буде по-іншому. Чим далі на захід, тим буде жорсткіше. Всі центральні і західні регіони України будуть знищуватися з моторошним люттю і ненавистю", - додав Ісмагілов.