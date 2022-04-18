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Компромісу немає. Або росіяни знищать українців, або ми їх, - Ісмагілов

Фото: муфтій Саїд Ісмагілов (umma in ua)
Автор: Мілан Лєліч

Муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов вважає, що у війні з Росією вже не може бути компромісу. На його думку, або росіяни знищать українців, або ми їх.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ця війна має онтологічний характер. У цій війні вже не може бути компромісу, тут одне з двох: або вони знищать нашу державність і нас як народ, або ми знищимо їх. Якщо ми Росію не доб'ємо, вона збереться з силами і через рік-два знову нападе", - зазначив він.

За його словами, якщо Україна не вистоїть, то російські війська просто знищать її. Це доводять кадри з Маріуполя, Харкова, Волновахи, Охтирки та інших міст.

"...їм (росіянам, - ред.) абсолютно все одно - це жінки, діти, люди похилого віку - вони просто вбивають людей. Не потрібно думати, що з іншими регіонами України, якщо дійде туди чобіт російського солдата, буде по-іншому. Чим далі на захід, тим буде жорсткіше. Всі центральні і західні регіони України будуть знищуватися з моторошним люттю і ненавистю", - додав Ісмагілов.

Нагадаємо, раніше Ісмагілов розповів, чому заяви російських мусульман про джихад в Україні є абсолютним маразмом.

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Війна Росії проти України