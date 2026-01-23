Компромиссное решение: металлурги и "Укрзализныця" пришли к согласию по ключевым условиям продаж лома

Главное:

"Укрзализныця" нуждается в наращивании объемов продаж лома

Металлурги и железная дорога согласовали ключевые условия продажи лома

Участники встречи достигли договоренности по реализации списанных вагонов

Участники мероприятия достигли общего языка относительно условий проведения продаж металлолома и целых вагонов железнодорожного оператора.

Необходимость увеличения продаж лома

Александр Перцовский сказал, что компания имеет большие запасы лома, готового к продаже, и признал, что те аукционы, которые проходят, - не дают желаемого результата. При этом, компания имеет существенные проблемы с финансовым дефицитом и нуждается в средствах, добавил председатель.

Заместитель директора Департамента имущественной политики АО "Укрзализныця" Татьяна Аксененко сообщила, что в 2025 году компания продала 79,6 тысяч тонн лома, а отгрузила - только 30,3 тысячи тонн. При этом, на площадках железной дороги накоплено 91,7 тысяч тонн ресурса, готового к реализации.

Представители металлургической отрасли, в частности компаний Interpipe и "Метинвест", выразили понимание проблем госкомпании и заявили о готовности наработать взаимовыгодные условия продажи лома и вагонов, чтобы продавец смог увеличить реализацию товара, а покупатели - обеспечить ресурсом металлургическую промышленность.

Продажа лома

Участники мероприятия пришли к согласию, что необходимо разделить лоты по условиям поставки. Около 80% лома "Укрзалізниці" стоит продавать на условиях доставки вагонных партий на площадку покупателя (FCA согласно международной классификации "Инкотермс") и около 20% - оставлять для продажи на условиях самовывоза с железных станций госкомпании, в том числе автотранспортом (EXW условия).

"Лоты необходимо разделить на объемы, которые будут продаваться на условиях FCA и на условиях EXW, а также определить в договорах и соблюдать конкретные сроки отгрузки лома", - сказал председатель правления "Интерпайп Днепровтормет" Валентин Макаренко.

Его мнение поддержал генеральный директор компании "Метинвест-Ресурс" Иван Ковалевский, который подчеркнул необходимость определения условий FCA и соблюдения четких сроков, в рамках которых будет осуществлена поставка партии приобретенного лома.

"Для нас важно планировать свое производство. Например, в конце января мы планируем на февраль, а объем более 2 тысяч тонн может отгружаться 90 дней... Чтобы эти 90 дней разбивались по графику 30, 30 и 30 дней", - пояснил Ковалевский.

Представители Департамента имущественной политики "Укрзализныци" услышали мнение коллег по рынку и задекларировали учет этих позиций в проектах договоров для будущих аукционов по продаже лома.

Еще один вопрос, который подняли металлургические предприятия, - это соблюдение железнодорожным оператором нормы нагруженности вагона - 60 тонн, ведь встречаются случаи недогрузки вагонов, что особенно ощутимо при транспортировке лома на дальние расстояния.

Реализация списанных вагонов

Глава "Укрзализныци" признал, что компания имеет тысячи списанных вагонов, которые должны быть порезаны на лом для дальнейшей реализации, но железная дорога не имеет мощностей для проведения этой работы. "У нас много вагонов, которые мы не можем порезать, но хотим продавать на рынке", - сказал Перцовский.

Валентин Макаренко подтвердил, что, например, компания Interpipe имеет опыт и возможности порезки железнодорожных вагонов. Компания может перерабатывать до от 100 до 2000 вагонов в месяц и готова выходить на соответствующие аукционы.

Фото: На путях "Укрзализныци" находится много списанных вагонов (Getty Images)

Представители "Укрзализныци" сообщили, что будут выставлять лоты по 24 целых вагона (со всеми составляющими весом 20 тонн каждый) на определенных узловых станциях, откуда их смогут забирать покупатели.

Эта позиция была поддержана металлургами. Однако, сталеплавильные заводы подчеркнули важность указания в документах на отгрузку и соблюдения фактического чистого веса вагона - только металлической составляющей без лишних компонентов, которые могли накопиться за годы эксплуатации вагона, например, угля.

В конце встречи председатель правления "Интерпайп Днепровтормет" Валентин Макаренко попросил представителей "Укрзализныци" по скорее предоставить проекты договоров купли-продажи лома и вагонов для их обработки и предоставления обратных предложений.

Вместе с тем, руководитель "Интерпайп Днепровтормет" выразил понимание, что государственная компания имеет сложные и длительные внутренние административные процедуры и поэтому просил ускорить выход на реальную продажу этих вагонов.

Александр Перцовский поставил задачу - выйти не позднее 14 февраля, так что рынок ожидает проведения первых аукционов. Тем более что этот год начался крайне позитивно: на торгах по продаже металлолома УЗ 19-21 января именно металлургические заводы выкупили 77% от всего объема сырья, которое железная дорога выставила на эту торговую сессию. И это является рекордной результативностью со стороны металлургов.